El Banco Central se alinea con un pedido formulado por el FMI

Desde el Banco Central explicaron que estas disposiciones se vinculan con el escenario macroeconómico actual. “Entre julio y octubre de 2025, el sistema financiero debió adoptar medidas excepcionales ante un shock político previo a elecciones”, recordaron. La normalización actual busca desarmar gradualmente esos mecanismos para recuperar un esquema de funcionamiento más eficiente y fluido para el crédito y el ahorro. Asimismo, estas medidas se encuentran alineadas con los compromisos internacionales del país. Ambas adecuaciones normativas se enmarcan en el acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual fue anunciado el día miércoles de esta semana. El entendimiento corresponde a la segunda revisión del programa vigente bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas para la República Argentina