El Banco Central hizo la mayor compra de dólares de los últimos dos años

Pese al sostenido volumen de compras de divisas por parte de la autoridad monetaria, la confianza del mercado permanece supeditada a la ratificación de la acumulación de reservas como objetivo prioritario de la política económica, subraya Gutiérrez. En este sentido, la ausencia de definiciones taxativas sobre el programa de financiamiento para los servicios de deuda de 2026 y 2027 introduce una dimensión de incertidumbre adicional. Al respecto, si bien el equipo económico ha señalado avances en la negociación de un crédito por U$S 9.000 millones destinado a cubrir las obligaciones en moneda dura en lo que queda de la gestión, todavía no se conocen suficientes detalles. El desafío del BCRA, entonces, no pasa solo por sostener el ritmo de compras en el mercado cambiario, sino por lograr que esas divisas se traduzcan en una acumulación de reservas. Mientras los vencimientos externos sigan consumiendo lo que ingresa, y el riesgo país impida refinanciar deuda en los mercados internacionales, el margen de maniobra seguirá siendo estrecho.