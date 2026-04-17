Sin arbolado no hay ciudad: el déficit estructural de Tucumán

En este punto, el problema deja de ser exclusivamente ambiental y se vuelve también político y nos obliga a preguntarnos: ¿qué lugar ocupa hoy el arbolado en la forma en que pensamos y gestionamos nuestras ciudades? La respuesta es ambigua. Por un lado se reconoce su valor, pero por otro no se lo integra de manera efectiva en las políticas públicas. La existencia de leyes no reglamentadas, la falta de formación específica y la discontinuidad de las acciones dan cuenta de una dificultad persistente: que el arbolado urbano no ha sido asumido plenamente como un servicio público, como lo son el agua, la energía o el transporte, y convertirse en una política de Estado. Podrá objetarse que sus beneficios no se perciben de manera inmediata ni se traducen en una facturación directa, pero su ausencia sí que tiene costos concretos, medibles y crecientes: más enfermedades, mayor gasto en salud, pérdida de productividad y deterioro de la calidad de vida.