Tras la caída del gomero: solicitan informes sobre el estado de los "Árboles Notables" de la capital

"El 'Gomero' era un gran ejemplo de cómo los ciudadanos deben apropiarse de los espacios públicos, sentirlos propios. La caída de este ejemplar, a juzgar por cómo se ha consumido esta noticia y por los debates que abrió en las redes sociales y foros, evidencia que no se trataba sólo de un árbol. Se trataba de parte de la historia del barrio y de la memoria de los vecinos. Contar con esta información que pedimos podrá mejorar la planificación, orientar prioridades y llevar tranquilidad a los tucumanos respecto del estado de los ejemplares que forman parte de la identidad de la ciudad", argumentaron.