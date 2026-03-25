Tras la caída del gomero: solicitan informes sobre el estado de los "Árboles Notables" de la capital

Tras la caída del histórico "Gomero" que se encontraba frente al Cementerio del Oeste, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos realizaron una presentación ante el municipio para conocer el estado del resto de declarados "Árboles Notables" de la capital y el protocolo vigente de intervención en el arbolado público. "No se trata sólo de preservar piezas del patrimonio urbano, que son parte de nuestra historia y de nuestra cultura, sino también de garantizar la seguridad de los vecinos y los bienes de la ciudad", explicaron los ediles.
En ese sentido, la misiva solicita al Ejecutivo Municipal que informe sobre el estado de los "Árboles Notables", detallando si presentan signos de deterioro, enfermedades o riesgo de caída; las inspecciones que se hayan realizado en estos ejemplares; el protocolo vigente para identificar, evaluar, realizar un seguimiento e intervenir en ejemplares del arbolado público que presenten algún deterioro o riesgo estructural; y si se dispuso alguna evaluación extraordinaria a partir de la caída del "Gomero", entre otras medidas.
"El 'Gomero' era un gran ejemplo de cómo los ciudadanos deben apropiarse de los espacios públicos, sentirlos propios. La caída de este ejemplar, a juzgar por cómo se ha consumido esta noticia y por los debates que abrió en las redes sociales y foros, evidencia que no se trataba sólo de un árbol. Se trataba de parte de la historia del barrio y de la memoria de los vecinos. Contar con esta información que pedimos podrá mejorar la planificación, orientar prioridades y llevar tranquilidad a los tucumanos respecto del estado de los ejemplares que forman parte de la identidad de la ciudad", argumentaron.
"En definitiva, preservar los árboles notables es también preservar memoria urbana, paisaje, calidad ambiental y responsabilidad pública. Y cuando existe un antecedente reciente que demuestra la necesidad de actuar con previsión. En una ciudad que necesita de más y mejores espacios verdes, donde el arbolado significa historia pero también refugio ante el calor que muchas veces sufrimos, este pedido de informes buscar estar un paso antes. Saber qué se está haciendo y qué se puede ocurrir para que esta situación no ocurra de nuevo", sentenciaron.