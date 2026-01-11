A días de cumplir nueve años, la Ley de Arbolado sigue sin reglamentarse

Otro de los déficits estructurales que señaló es la falta de formación específica. “La Facultad de Agronomía de la UNT no tiene formación en jardines públicos. No existe. Así como no existe un arbolista; y el arbolado urbano necesita sus ‘médicos’”, señaló. Y a modo de ejemplo utilizó una cruda comparación. “Pensemos en que en este contexto en que no hay especialistas necesitamos contratar a alguien para que pode un árbol... Es como si contratásemos carniceros para que operen en un hospital”, dijo, al cuestionar la ausencia de profesionales con formación en arboricultura, criterios ambientales, isla de calor o salud urbana.