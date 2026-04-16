Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

Resumen para apurados
- Moria Casán arremetió contra Betiana Blum tras un cruce en el Teatro Metropolitan, cuestionando su salud cognitiva y tildándola de hipócrita por una foto en redes sociales.
- El conflicto inició cuando Blum dio críticas no pedidas en el camarín de Casán. Moria se sintió invadida durante su ritual post-función y rechazó las sugerencias de su colega.
- Esta disputa mediática reaviva la tensión entre figuras históricas del espectáculo argentino y genera un fuerte impacto en la agenda de chimentos y redes sociales del país.
La tensión entre Moria Casán y Betiana Blum volvió a escalar con declaraciones explosivas que reavivaron la polémica. “Me tiene harta porque la verdad que es, es una negadora serial, me chupa un huevo. Es una pesada”, aseguró la "One".
El conflicto se originó el pasado 15 de marzo, cuando Blum visitó el camarín de Casán tras la función de Cuestión de género, obra que protagoniza junto a Jorge Marrale en el Teatro Metropolitan. Según relató la diva en su ciclo de El Trece, el encuentro ocurrió en un momento inoportuno.
“La señora vino y yo me terminaba de duchar. Cuando uno se termina de duchar necesita estar cómoda, estar un ratito de camarín, y estás medio presionada porque la mujer te quiere venir a saludar. Bueno, viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer”, afirmó Casán, en diálogo con Intrusos.
De acuerdo a su versión, la situación se volvió más incómoda cuando Blum opinó sobre la puesta en escena. “Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, lanzó Casán, quien además defendió el trabajo del director Nelson Valente.
El episodio pasó del ámbito privado al público cuando Blum compartió una foto junto a Casán en el camarín con el mensaje “Felicitando a Moria por su trabajo”. Sin embargo, la reacción de la protagonista fue lapidaria: calificó la imagen como “la foto de la hipocresía”.
Lejos de apaciguarse, el conflicto sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En otro testimonio difundido por Intrusos, Casán volvió a apuntar sin filtros: “Yna vez que saludamos al público, hacemos nuestro ritual, digo: ‘Les voy a presentar una gran actriz, a la señora Betiana Blum’. Después me la traen al camarín. Yo nunca digo que me traigan a alguien al camarín porque es mi momento de bajar la adrenalina, de ducharme, de ponerme crema desde la pussy hasta el cerebro y que nadie me rompa las pelotas”.
En esa línea, agregó: “Esta viene y me empieza a decir clases de lo que teníamos que hacer. Me dijo que tendría que cortar un pedacito del principio porque era un poco largo, pesado. Dice que no me dio ninguna indicación. Digo, mi amor, tenemos un director, pero no gritando. Creo que lo que le pasó a esta mujer es estar en un teatro lleno, ver que la gente ovaciona de pie. Se molestó y lo niega, mi amor. Pero besito, está mayor, qué sé yo. Yo soy mayor también, pero creo que cognitivamente estoy mejor que ella”.
“Limpiate la boca antes de hablar de nosotros, Betiana Blum. Chau, baby. Los amo”, sentenció.