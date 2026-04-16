Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

En esa línea, agregó: “Esta viene y me empieza a decir clases de lo que teníamos que hacer. Me dijo que tendría que cortar un pedacito del principio porque era un poco largo, pesado. Dice que no me dio ninguna indicación. Digo, mi amor, tenemos un director, pero no gritando. Creo que lo que le pasó a esta mujer es estar en un teatro lleno, ver que la gente ovaciona de pie. Se molestó y lo niega, mi amor. Pero besito, está mayor, qué sé yo. Yo soy mayor también, pero creo que cognitivamente estoy mejor que ella”.