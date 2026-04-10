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Moria Casán opinó sin filtros sobre Andrea del Boca y su paso por Gran Hermano

La diva opinó sobre la salida de la actriz del reality tras su fuerte caída y advirtió sobre el impacto de la exposición mediática.

SIN FILTRO. Moria Casán opinó sobre el paso de Andrea del Boca por GH. SIN FILTRO. Moria Casán opinó sobre el paso de Andrea del Boca por GH.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán analizó en LAM la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano (Telefe) tras su fuerte caída, advirtiendo sobre los riesgos de la exposición mediática para la actriz.
  • Del Boca abandonó el reality por un accidente facial. Casán recordó que este regreso remueve polémicas del pasado vinculadas a causas judiciales que afectaron la imagen de la actriz.
  • La diva sostuvo que la exposición será costosa para Del Boca, aunque destacó su capacidad para trabajar en televisión debido a su extensa trayectoria desde la infancia en los medios.
Resumen generado con IA

El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando repercusiones. Esta vez, quien dio su opinión fue Moria Casán. La conductora reaccionó tras la abrupta salida de la actriz del reality, luego de una fuerte caída que la obligó a abandonar la casa más famosa del país.

Al ser consultada por el cronista de LAM (América), la diva analizó el contexto de alta exposición que implica participar en un formato de estas características. “El estar en un reality de semejante exposición genera cosas, como que todo vuelve; el pasado, el presente y casi el futuro se vuelve a remover”, expresó.

En relación al accidente sufrido por Del Boca, la diva se mostró empática, aunque no dejó de lado su mirada crítica. “Me da mucha pena el golpe que tuvo, que me dolió a mí de verlo, no hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer”, sostuvo. Sin embargo, lanzó una advertencia contundente: “Me parece que le va a costar muy cara esta exposición a ella”.

Además, Casán reflexionó sobre lo que significa para la actriz haber regresado al centro de la escena pública después de años. Según señaló, este retorno se da en medio de cuestionamientos que la persiguieron durante mucho tiempo, vinculados a supuestos fraudes y dinero mal habido, lo que -según describió- debió haber sido “durísimo” de atravesar.

Moria Casán y el paso de Andrea del Boca por Gran Hermano 

“Más allá de volver a ser ‘la reina’ en este momento, algo que tanto anheló, seguramente lo estaba gozando”, agregó, al tiempo que destacó el contraste entre ese deseo y las consecuencias de la sobreexposición mediática.

Por último, Moria no descartó que Del Boca pueda regresar a un formato similar en el futuro. “Es una niña que vive con una cámara, en un estudio televisivo y cinematográfico desde siempre, así que creo que todo lo que sea con una cámara lo va a poder hacer”, concluyó.

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