Moria Casán opinó sin filtros sobre Andrea del Boca y su paso por Gran Hermano

En relación al accidente sufrido por Del Boca, la diva se mostró empática, aunque no dejó de lado su mirada crítica. “Me da mucha pena el golpe que tuvo, que me dolió a mí de verlo, no hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer”, sostuvo. Sin embargo, lanzó una advertencia contundente: “Me parece que le va a costar muy cara esta exposición a ella”.