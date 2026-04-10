Moria Casán vio por primera vez imágenes de su serie y quedó impactada: "Es muy too much"

Durante la presentación, también recordó sus inicios, cuando pasó de estudiar en la Universidad de Buenos Aires a convertirse en una de las figuras centrales de la escena teatral porteña. “En la facultad de Derecho empieza mi vida. Bajo la escalera, toco el botón para cruzar. Crucé, fui al teatro un martes, me cambio. Me mandan al primer piso y me dicen que debutaba”, relató.