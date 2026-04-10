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Moria Casán vio por primera vez imágenes de su serie y quedó impactada: "Es muy too much"

La diva presentó en su programa la biopic sobre su vida, que se estrenará el 14 de agosto, el día de su cumpleaños número 80. Destacó el nivel de producción y elogió a las actrices que la interpretan.

MORIA CASÁN. La diva argentina tendrá su biopic en Netflix. MORIA CASÁN. La diva argentina tendrá su biopic en Netflix.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán presentó las primeras imágenes de su serie biográfica en Netflix, que se estrenará el 14 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños 80 y su destacada trayectoria.
  • La producción, dirigida por Javier Van de Couter, cuenta con Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth para personificar a la diva en una realización de alta calidad visual.
  • Casán destacó que la serie evitará idealizaciones y buscará captar su sensibilidad. El estreno promete consolidar su legado e impacto cultural mediante una narrativa realista.
Resumen generado con IA

Moria Casán presentó en su programa La mañana con Moria las primeras imágenes de la serie sobre su vida, que se estrenará el 14 de agosto, fecha en la que la diva celebrará sus 80 años.

Al ver parte del tráiler de la ficción, la conductora se mostró impactada por el realismo de la producción. “Sofía Gala Castiglione me impresiona, Griselda Siciliani también y la Cecilia Roth está extraordinaria”, expresó.

La artista compartió su mirada sobre el proyecto y destacó lo singular de verse retratada en vida. “Es rarísimo que te hagan tu vida estando viva y que te interprete tu hija. Es muy too much”, afirmó.

Además, puso el foco en la calidad de la realización. “Esto es cine, algo que nunca morirá. Te da una inmortalidad, te magnifica. Estás forever. Me parece increíble”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que la serie tendrá momentos intensos y evitó idealizar su historia. “Va a haber escenas fuertes. La serie no se va a romantizar. Desde la estética, lo visual, sí. Todo lo que se usa es Hollywood. No hay nada ‘lo atamos con alambre’. Es todo first class”, anticipó.

Durante la presentación, también recordó sus inicios, cuando pasó de estudiar en la Universidad de Buenos Aires a convertirse en una de las figuras centrales de la escena teatral porteña. “En la facultad de Derecho empieza mi vida. Bajo la escalera, toco el botón para cruzar. Crucé, fui al teatro un martes, me cambio. Me mandan al primer piso y me dicen que debutaba”, relató.

Al presentar a las actrices que la encarnarán en la ficción, apeló a su estilo característico. “Vengan mamitas, que somos mujeres del espectáculo. ¡Please!”, lanzó junto a Castiglione, Siciliani y Roth, quienes se pondrán en la piel de la “One”.

La biopic fue escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment para Netflix.

En ese marco, Moria valoró el elenco elegido para interpretarla. “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”, señaló.

Por último, consideró que las tres intérpretes aportarán una dimensión especial a sus personajes. “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”, concluyó.

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