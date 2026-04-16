Amenazas en escuelas: Yerba Buena activa un esquema preventivo y alerta por la “soledad” de los adolescentes

En ese sentido, describió que la hiperconectividad y el consumo constante de redes sociales generan altos niveles de frustración. “Ven modelos ideales que no pueden alcanzar y eso los frustra. Además, hay una gran dificultad para comunicarse: les cuesta poner en palabras lo que sienten”, sostuvo. Para Desjardins, algunos de estos episodios también pueden explicarse como parte de una lógica de viralización o de “sumarse a un reto”, aunque explicó que detrás de eso hay una necesidad de atención: “Hay un ‘necesito que me miren’ muy fuerte”.