Becas Progresar: la inscripción de nivel superior colapsó en las primeras horas

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano abrió este 6 de abril la inscripción a las Becas Progresar en Argentina, pero la web colapsó ante la alta demanda de usuarios interesados.
- Con errores tipo 'bad gateway', el sistema se saturó al inicio del trámite. La convocatoria para nivel obligatorio y superior estará vigente hasta el próximo 30 de abril inclusive.
- El programa busca asistir a estudiantes con $35.000 mensuales. Se prevé que el tráfico web se normalice pronto y ya se anunció una segunda etapa de inscripción para el mes de agosto.
La inscripción abrió y la respuesta fue inmediata. Este 6 de abril, el Ministerio del Capital Humano abrió el formulario para las becas Progresar en nivel obligatorio y superior. Durante las primeras horas de la mañana, muchos usuarios encontraron errores, demoras y mensajes como “bad gateway”.
El problema no es individual. La alta demanda generó fallas en el sitio oficial, lo que impide en algunos casos avanzar con la inscripción o incluso ver la opción de nivel superior. La recomendación de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT es esperar a que baje el tráfico y volver a intentar más tarde.
Aun con estos inconvenientes, la convocatoria ya está en marcha y se extenderá hasta el 30 de abril.
Quiénes pueden inscribirse
El programa está dirigido a estudiantes de nivel superior que cumplan con estas condiciones:
- Tener entre 17 y 24 años si están comenzando.
- Hasta 30 años para estudiantes avanzados-
- Sin límite de edad en enfermería.
- Ser argentino o contar con residencia legal de al menos cinco años.
- Haber terminado el secundario sin materias pendientes.
- Estar cursando en universidades o institutos públicos.
Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar tres salarios mínimos, es decir, $1.073.400 desde el 1 de abril de 2026 (equivalente a $357.800 por tres).
Cómo completar la inscripción
El trámite es online y gratuito. Para anotarse hay que seguir estos pasos:
1. Crear o validar la cuenta en Mi Argentina.
2. Tener una cuenta bancaria o billetera virtual propia.
3. Ingresar a la web de Progresar.
4. Elegir la línea de beca correspondiente.
5. Completar los datos personales y académicos.
6. Enviar el formulario
Los datos cargados funcionan como declaración jurada, por lo que deben ser correctos.
Qué tener en cuenta antes de intentar
Ante las fallas en la web, conviene revisar algunos puntos antes de volver a ingresar
- Verificar que la cuenta de Mi Argentina funcione correctamente.
- Intentar en horarios con menor tráfico.
- Tener a mano los datos académicos y personales.
- Revisar la conexión a internet.
También es importante saber que no es necesario anotarse el primer día. El plazo sigue abierto durante varias semanas.
Qué incluye la beca
El programa ofrece un apoyo de $35.000 mensuales. Se paga el 80% cada mes y el 20% restante se acredita una vez que la institución confirma la regularidad del estudiante.
Además, habrá una segunda convocatoria en agosto para quienes no lleguen a inscribirse en esta instancia.
En las primeras horas, la ansiedad por anotarse se chocó con una web saturada. Pero el tiempo juega a favor. La inscripción sigue abierta y, con menos tráfico, el proceso se vuelve más simple.