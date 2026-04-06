La inscripción para las becas Progresar ya tiene fecha de cierre

La inscripción a las becas Progresar abrió el 27 de marzo y durante algunas semanas estarán disponibles para estudiantes de todos los niveles. Esta ayuda del Ministerio de Capital Humano está destinada a jóvenes para que terminen su educación obligatoria, continúen estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente. Pero quienes quieran inscribirse deberán hacerlo antes de que cierre la convocatoria.