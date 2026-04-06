La inscripción para las becas Progresar ya tiene fecha de cierre

Resumen de nota
- El Ministerio de Capital Humano abrió en Argentina la inscripción a becas Progresar; el cierre es el 24 de abril para nivel obligatorio y el 30 para superior y enfermería.
- Los postulantes deben anotarse para el ciclo lectivo; el pago neto es de $28.000. Es obligatorio cumplir con cursos de formación del INET para mantener la vigencia del beneficio.
- La medida busca asegurar la terminalidad educativa y formación técnica. La unificación de pagos y nuevos requisitos académicos definen el impacto del programa en el sistema escolar.
La inscripción a las becas Progresar abrió el 27 de marzo y durante algunas semanas estarán disponibles para estudiantes de todos los niveles. Esta ayuda del Ministerio de Capital Humano está destinada a jóvenes para que terminen su educación obligatoria, continúen estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente. Pero quienes quieran inscribirse deberán hacerlo antes de que cierre la convocatoria.
La Secretaría de Educación, dependiente de Capital Humano, hará al menos dos convocatorias para las becas Progresar. La primera convocatoria del Progresar Obligatorio –para alumnos de secundaria– estará abierta hasta el 24 de abril, por lo que restan solo tres semanas hábiles para poder solicitar la ayuda. El Progresar Superior y para estudiantes de enfermería, en cambio, estará disponible hasta el 30 de abril.
Tanto quienes hayan sido becarios el año pasado como quienes estén por solicitarla por primera vez, deberán inscribirse para ser beneficiarios en 2026.
Becas Progresar y cursos de formación profesional
Todos los titulares de becas Progresar deberán inscribirse en cada curso o trayecto formativo que deseen realizar. La participación en cursos de formación profesional se limitará a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo y no podrán inscribirse en instancias que hubieran aprobado anteriormente.
Para mantener la titularidad de la beca, uno de los requisitos es realizar estos cursos de formación. Los mismos deberán estar validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y ser considerados estratégicos por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
Después de semanas de espera e incertidumbre, se informó que el pago de la beca Progresar se hará de forma conjunta y no escalonada según la terminación del DNI. El pago de abril se realizará como un único depósito este lunes 6. Aunque la cuota es de $35.000, el programa hace una retención del 20%, por lo que se depositarán en realidad $28.000.