“Para que ninguna mujer se sienta sola”: el desafío de nueve días para hacer amigas virtuales y cerrar con un encuentro
A través de retos virtuales y encuentros presenciales, la comunidad "Amigas al rescate" llega a Tucumán para combatir la soledad y facilitar la creación de vínculos genuinos entre mujeres.
Resumen para apurados
- La comunidad 'Amigas al rescate' lanza en Tucumán un reto de nueve días virtuales y un encuentro presencial el 23 de mayo para combatir la soledad femenina y crear vínculos reales.
- El proceso inicia por WhatsApp con consignas diarias para 25 mujeres. Surge como respuesta a la dificultad de generar amistades genuinas en la era digital y tras el éxito en redes.
- Esta iniciativa marca una tendencia en la socialización intencional, transformando conexiones digitales en redes de apoyo presenciales con impacto en el bienestar emocional local.
Las redes sociales desentrañaron una problemática que afecta a un amplio grupo de mujeres: la dificultad que se tiene para hacer nuevas amigas. En un mundo que impulsa las conexiones virtuales pero coarta las presenciales, surgió una propuesta que mantiene –o al menos da inicio– a las relaciones en el mismo plano, el virtual, para luego dar un paso más en la evolución del vínculo.
Es habitual ver, sobre todo en TikTok, tanto a jóvenes y adolescentes como a adultas que buscan a alguien con quien compatibilizar afectivamente, sin llegar a una relación amorosa. La búsqueda apunta a otro tipo de vínculos: uno con el cual armonizar lo suficiente como para compartir tiempo, experiencias, angustias y alegrías.
Siguiendo la idea de las amistades virtuales –y replicando el formato de apps como Tinder–, surgió “Amigas al Rescate” (@somosamigasalrescate en Instagram). En su propia plataforma, la propuesta se define como una comunidad cocreada por mujeres, para mujeres, donde la amistad, la red, el desarrollo personal y el crecimiento compartido son el corazón de todo lo que hacemos.
Una plataforma para hacer amigas en 10 días
“Amigas al Rescate” es una comunidad que propone formar una tribu “con intención”. Los retos más populares tienen un ciclo que inicia con 10 días en los cuales el contacto será virtual y, luego, termina con un encuentro en el que participan 25 mujeres. La propuesta avanzó y logró tal popularidad que puso fecha para la primera cita que se hará en Tucumán.
Los eventos presenciales recrean espacios pensados con amor, intención y ganas de proponer algo diferente. Una vez al mes se hace un Netfriending, un encuentro diseñado para conocer mujeres y construir amistades reales. A veces, también se organizan afters, celebraciones, fiestas, talleres, workshops y charlas.
El evento en Tucumán comenzará con nueve días de contacto por WhatsApp. Se enviarán consignas simples para que todas las involucradas participen y se den a conocer. El 10° día, llegará el encuentro para verse cara a cara. En Tucumán, el proceso será entre el 11 y el 20 de mayo, con una salida el 23. Las interesadas en participar tienen que completar un formulario, dejar sus datos y hacer un pago por transferencia.