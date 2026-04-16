“Para que ninguna mujer se sienta sola”: el desafío de nueve días para hacer amigas virtuales y cerrar con un encuentro

El evento en Tucumán comenzará con nueve días de contacto por WhatsApp. Se enviarán consignas simples para que todas las involucradas participen y se den a conocer. El 10° día, llegará el encuentro para verse cara a cara. En Tucumán, el proceso será entre el 11 y el 20 de mayo, con una salida el 23. Las interesadas en participar tienen que completar un formulario, dejar sus datos y hacer un pago por transferencia.