El efecto de una noche de chicas: cómo un encuentro con amigas revitaliza tu ánimo

Un estudio de la Universidad de Oxford señala que reunirse con amigas cada tres semanas tiene efectos directos en el ánimo, la energía y la estabilidad emocional de las mujeres.

AMISTAD. Los encuentros entre amigas funcionan como un refuerzo emocional que impacta en la salud, el descanso y el ánimo. AMISTAD. Los encuentros entre amigas funcionan como un refuerzo emocional que impacta en la salud, el descanso y el ánimo. / GOOGLE
Hace 1 Hs

¿Hace cuánto no salís con tus amigas? Si pasaron más de 22 días, la ciencia tiene un recordatorio importante: la amistad también es parte de la salud. Un estudio de la Universidad de Oxford analizó el impacto de los encuentros sociales entre mujeres y encontró efectos más potentes que dormir diez horas, seguir una dieta perfecta o cumplir una semana entera de gimnasio.

La investigación señala que una salida de chicas actúa como un refuerzo natural contra el agotamiento mental. Las mujeres que se reúnen con amigas cercanas muestran niveles más altos de serotonina, un sistema inmune fortalecido y una recuperación emocional más veloz después de períodos de estrés. A las 24 horas, los beneficios pueden superar los tres pilares clásicos del bienestar: descanso, alimentación saludable y actividad física.

Como en Sex and the City, pero con aval científico

Lo que las protagonistas de Sex and the City convertían en un ritual: encuentros regulares entre amigas para hablar, reírse y tomar algo, hoy aparece respaldado por la evidencia. Según los datos analizados, la mayoría de las mujeres empieza a sentir signos de saturación emocional alrededor del día 22. Ese período funciona como un límite natural: si pasan más semanas sin una conexión cercana, el agotamiento se vuelve más fuerte.

La explicación se basa en cómo las mujeres construyen sus vínculos. Los grupos suelen ser más íntimos y centrados en relaciones diádicas, lo que genera un nivel de confianza y contención que no siempre aparece en otros ámbitos. Un encuentro no actúa solo como distracción; funciona como un espacio de descarga emocional real, donde las preocupaciones se alivian al compartirse.

Hormonas de la felicidad y un descanso más profundo

Los estudios muestran que, después de una noche de chicas, aumentan la serotonina y la oxitocina, dos hormonas asociadas al bienestar y a los vínculos afectivos. Este combo tiene un impacto directo en el estado de ánimo, la motivación y la energía para enfrentar la semana.

Además, las mujeres que mantienen encuentros sociales frecuentes reportan un descanso nocturno más reparador y una mejor capacidad de regulación emocional. El apoyo entre amigas aparece como una de las primeras cosas que las mujeres buscan al construir relaciones del mismo sexo, y esta red se vuelve fundamental en momentos de estrés académico, laboral o familiar.

Un plan necesario, no opcional

Agendar una salida cada tres semanas no es un capricho: es una herramienta concreta para prevenir el colapso emocional. Un rato de charla, un café o una cena basta para reactivar la conexión, reforzar la confianza y recuperar la sensación de entusiasmo por la vida. Las amigas no solo acompañan; también sostienen, alivian y fortalecen.

