El efecto de una noche de chicas: cómo un encuentro con amigas revitaliza tu ánimo

¿Hace cuánto no salís con tus amigas? Si pasaron más de 22 días, la ciencia tiene un recordatorio importante: la amistad también es parte de la salud. Un estudio de la Universidad de Oxford analizó el impacto de los encuentros sociales entre mujeres y encontró efectos más potentes que dormir diez horas, seguir una dieta perfecta o cumplir una semana entera de gimnasio.