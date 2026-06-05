Una propuesta musical para recorrer varios géneros en el Centro Cultural Virla

“Pregunto yo, ¿quién va a cantar?
¿Quién va a soñar?
¿Quién va a tocar la melodía del amor?
¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?”
Esa es la letra de “¿Quién va cantar?”, la canción del Negro Rada lanzada en 2000 y que fue utilizada para titular el recital que Gisela Canevaro y Andrea García Wilde ofrecerán esta noche, desde las 21, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). Sus voces serán acompañadas por Carlos Podazza en guitarra y arreglos; Café Valdez en percusión y Andrés Rodríguez en piano, con la intervención especial de los bailarines María Aguilera y Enrique Pastrana. Agustina Salvatierra es la autora de los videos alusivos a las canciones.
“Será un show con múltiples canciones de distintos géneros: habrá folclore, tangos, algo de rumba, flamenco y temas de autores como Joan Manuel Serrat, de la música popular latinoamericana, de Silvio Rodríguez y de Chabuca Granda, aparte de Rada. Será una hermosa mezcla de canciones que vamos a disfrutar de la mejor manera”, adelanta Canevaro.
En Tafí Viejo
“Canciones que abrigan” es el recital al que invita, también desde las 21, el cantautor e intérprete Gastón Pourrieux en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753, Tafí Viejo). En su desarrollo convivirán temas propios con los de otros compositores, todos atravesados por su personal impronta musical construida por experiencias dentro y fuera de la provincia.
“La propuesta invita a compartir un ambiente cercano y relajado, con una sonoridad acústica, en formato unplugged. Habrá espacio para la charla, la participación y un ida y vuelta con el público, lo que transforma cada canción en una experiencia compartida”, propone el protagonista de la noche, quien estará secundado por Ana Quinteros, Gallego Estrada, Juan Tabera y Adrián Pourrieux.
Nacido en la ciudad del limón, protagonista de la noche artística de su lugar de origen, el músico lanzó hace tres años el Cancionero N°6 “Duende Taficeño”, con 20 temas de su autoría que integran su primer disco editado.
Folclore: de recorrido por las peñas
La agenda de zambas y chacareras tiene varias opciones:
- El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) tiene reservado su escenario para una peña a beneficio de Pedro Pablo Valdéz, con la participación solidaria de Aire Mansero, Hermanos Valdéz, Thiago Santucho, Matheo Pereyra, Ritual, Luis Lobo y Benjamín Zamorano.
- La Escondida (Miguel Lillo 234) recibirá a La Terna, Sangre Santiagueña, Santiago Santos y Sentir Tucumano.
- Pedro Sisali y Alina Farah serán los protagonistas de la velada en El Cardón (Las Heras 50).
- Los Cantores del Alba actuarán en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini).
- La Peña de Yulay estará en el Salón MP (ruta 9, Km 1.304), con Dúo Tafí, La Juntada, Martu Bongiovanni, Luisma y Matías Brito.