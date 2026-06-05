Una propuesta musical para recorrer varios géneros en el Centro Cultural Virla

Folclore: de recorrido por las peñas

La agenda de zambas y chacareras tiene varias opciones:

- El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) tiene reservado su escenario para una peña a beneficio de Pedro Pablo Valdéz, con la participación solidaria de Aire Mansero, Hermanos Valdéz, Thiago Santucho, Matheo Pereyra, Ritual, Luis Lobo y Benjamín Zamorano.

- La Escondida (Miguel Lillo 234) recibirá a La Terna, Sangre Santiagueña, Santiago Santos y Sentir Tucumano.

- Pedro Sisali y Alina Farah serán los protagonistas de la velada en El Cardón (Las Heras 50).

- Los Cantores del Alba actuarán en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini).

- La Peña de Yulay estará en el Salón MP (ruta 9, Km 1.304), con Dúo Tafí, La Juntada, Martu Bongiovanni, Luisma y Matías Brito.



