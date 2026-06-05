“Experiencia García”: una jornada con todo el universo de Charly

Más de 20 músicos, más de 60 canciones y cuatro horas de show en vivo son el corazón de “Experiencia García”, el evento temático que se realizará esta noche desde las 21 en la Gesta Cultural (avenida Alem 747). La propuesta, que se extenderá hasta las 3 de la madrugada de mañana, excede el formato de un tributo musical para convertirse en una celebración multidisciplinaria de la obra de Charly García: habrá feria de artesanos, fanzines, tatuajes en vivo, muestra de fotos, pinturas y esculturas, proyección de cortos y videoclips, expresiones performáticas y una zona de escucha de vinilos. La producción está a cargo de Jardín de Gentes.