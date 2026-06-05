EspectáculosCUATRO HORAS DE SHOW

“Experiencia García”: una jornada con todo el universo de Charly

En la Gesta Cultural se vivirá una noche dedicada a uno de los indispensables del rock nacional. El evento trascenderá la música: habrá tatuadores,artistas plásticos y artesanos en un entorno temático.

COMPLETO TRIBUTO. Jardín de Gentes organiza la “Experiencia García” a partir de shows previos dedicados a la música del genial compositor.
COMPLETO TRIBUTO. Jardín de Gentes organiza la “Experiencia García” a partir de shows previos dedicados a la música del genial compositor.
Por Santiago Pérez Cerimele Hace 4 Hs

Más de 20 músicos, más de 60 canciones y cuatro horas de show en vivo son el corazón de “Experiencia García”, el evento temático que se realizará esta noche desde las 21 en la Gesta Cultural (avenida Alem 747). La propuesta, que se extenderá hasta las 3 de la madrugada de mañana, excede el formato de un tributo musical para convertirse en una celebración multidisciplinaria de la obra de Charly García: habrá feria de artesanos, fanzines, tatuajes en vivo, muestra de fotos, pinturas y esculturas, proyección de cortos y videoclips, expresiones performáticas y una zona de escucha de vinilos. La producción está a cargo de Jardín de Gentes.

Fernando Negro Burgo, el principal organizador de esta fiesta, explicó que el evento nació de una convicción compartida. “Somos fanáticos de Charly, de su obra. En Jardín de Gentes somos todos músicos, independientes en su mayoría, pero fanáticos y atravesados por lo que es Charly”, dijo. El colectivo ya tiene antecedentes en ese terreno: el año pasado hicieron los 50 años del “Adiós Sui Generis” en el teatro San Martín y, antes celebraron los 40 años de “Clics Modernos”, entre otros recitales a la obra del compositor de bigote multicolor.

A LA CABEZA. Negro Burgo está al frente del proyecto artístico integral. A LA CABEZA. Negro Burgo está al frente del proyecto artístico integral.

Para esta actividad decidieron ampliar el convocatoria más allá de lo estrictamente musical. Burgo contó que, al pensar el evento, se dieron cuenta de que el universo de fans del artista desbordaba el mundo de la música: había gente que hacía fanzines, murales, artistas plásticos, visuales, artesanos. “Nos propusimos abrir un poco más el abanico, y se nos ocurrió hacer una ‘Experiencia García’, donde pueda confluir todo esto”, señala.

El repertorio de la noche recorrerá todas las etapas de la carrera del músico: Sui Generis, PorSuiGieco, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, su etapa solista y proyectos como Casandra Lange, Tango y Tango 4. En opinión de Burgo, esa multiplicidad de facetas es precisamente lo que hace inagotable la obra de García.

“¿Cuántos Charlys García existen? Muchísimos, muchísimos”, afirma, y enumera: el Charly padre, el compañero de banda, la pareja, el productor, el adolescente de Sui Generis; y la lista sigue y sigue. “La de él es una cuestión muy evolutiva, muy camaleónica también. Ningún disco se parece a otro. Y hay discos que uno los termina de descubrir 20 años después”, afirmó.

En la lista de quienes intervendrán figuran Negro Burgo, Abelardo García, Nacho Luna, Lucho Lazarte, Luis Allende, Richard Paz, Esteban Martínez Mirabella, Rodrigo Rivadeneira, Lela Folquer, Sofi Chebaia, Leti Sosa, Angie Camuñas, Nancy Pedro, Janny Valdez, Matías Lagoria, Facundo Gómez y Sebastián Uro, junto a invitados sorpresa.

Paternidad

Para dimensionar su lugar en la historia del rock, recurre a una frase de Billy Bond: “Si Charly no existiera no existiría el rock nacional como lo conocemos hoy”. Y agrega su propia lectura: “Él hizo un clic en todo, como si hubiese saltado la púa y empezó distinto. Sin él, el rock nacional como lo conocemos no hubiese sido lo que es ahora. También sin otros artistas, claro; sin Spinetta, Manal, Vox Dei, Pastoral... Pero Charly es una piedra fundamental de lo que es ahora nuestro rock”.

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En cuanto al enfoque interpretativo, el organizador es claro: los músicos que actuarán en el evento buscan respetar las versiones originales. “Como decía Rolando Chivo Valladares, la gente le hace arreglos a canciones que no están rotas”, citó. Y si bien reconoce que cada músico, desde su instrumento, le imprime su propia impronta, aclara que siempre eso se da dentro de un marco de fidelidad.

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Esta “Experiencia García” será la primera de una serie de eventos en el NOA. El 20 de junio la propuesta viajará a Jujuy, y hay planes tentativos para llevarla a Salta -posiblemente en las vacaciones de julio o después del Mundial de fútbol-, para repetirla luego en Tucumán, en lo que será una cuarta edición en la región.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse en Music Show (Ayacucho 247) o por transferencia al alias “experiencia.Garcia”. También hay venta anticipada mediante la cuenta de Instagram @jardindegentes. La feria abrirá a las 21, y la música comenzará a las 22.

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