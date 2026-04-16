La diputada Molinuevo, con un dictamen fiscal adverso antes de la sentencia del juez

La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza.
Resumen para apurados
- El Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen adverso contra la diputada Soledad Molinuevo (LLA) en la demanda del gobernador Osvaldo Jaldo por falta de una cuestión federal.
- La fiscalía rechazó el argumento de la legisladora libertaria en un proceso derivado de sus posteos contra el mandatario. El caso aguarda ahora la sentencia final del juez.
- Este revés judicial complica la estrategia de Molinuevo y podría establecer un límite jurídico a la inmunidad o fueros planteados en conflictos mediáticos entre funcionarios.
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