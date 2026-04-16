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La diputada Molinuevo, con un dictamen fiscal adverso antes de la sentencia del juez

El MPF consideró que "no existe en el caso una cuestión federal", tal como plantea la dirigente libertaria en la demanda impulsada por el gobernador Jaldo.

La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza. La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen adverso contra la diputada Soledad Molinuevo (LLA) en la demanda del gobernador Osvaldo Jaldo por falta de una cuestión federal.
  • La fiscalía rechazó el argumento de la legisladora libertaria en un proceso derivado de sus posteos contra el mandatario. El caso aguarda ahora la sentencia final del juez.
  • Este revés judicial complica la estrategia de Molinuevo y podría establecer un límite jurídico a la inmunidad o fueros planteados en conflictos mediáticos entre funcionarios.
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