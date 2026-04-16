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Toscano arremetió contra Chahla por la designación de Arnedo: "El pasado era lo malo, ¿hoy es lo bueno?"

Apoyo a una medida de Jaldo. Un "scrum" en el peronismo. De la oposición al Gobierno. Dimes y diretes de la Política de Tucumán.

EN EL ORDEN DE SUCESIÓN. Toscano, vicepresidente segundo de la Legislatura, invitado a un acto protocolar. Foto de X/@fredytoscano. EN EL ORDEN DE SUCESIÓN. Toscano, vicepresidente segundo de la Legislatura, invitado a un acto protocolar. Foto de X/@fredytoscano.
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Alfredo Toscano criticó hoy a Rossana Chahla en Tucumán por designar a Carlos Arnedo en su gabinete, cuestionando la coherencia política ante funcionarios de gestiones previas.
  • La designación de Arnedo, quien proviene del Ente Cultural, generó rispideces en el peronismo local y marca un cambio de postura de Chahla respecto a herencias políticas previas.
  • Este cruce profundiza la interna política en Tucumán y pone bajo la lupa la estrategia de alianzas de la intendenta, afectando la relación con sectores legislativos opositores.
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Temas Carlos ArnedoAlfredo ToscanoRossana ChahlaDimes y diretes
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