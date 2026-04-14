“Aire fresco”: Chahla formalizó los cambios en Movilidad Urbana, Obras Públicas y Ordenamiento

“Afortunadamente hoy puedo estar asumiendo esta nueva tarea que me encomendó la intendenta, con mucha humildad y profunda vocación de servicio. Le agradezco a ella su confianza y la posibilidad de integrarme a este gabinete de excelencia que ha puesto al vecino en el centro de la toma de decisiones. Podemos observar una ciudad que se transforma, que recuperó el espacio público con disitintas plazas y parques que han retornado al uso y goce de los ciudadanos”, subrayó González. La oficina integra a la Patrulla de Protección Ciudadana y a la Fiscalía Municipal, entre otras dependencias de la administración capitalina.