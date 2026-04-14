“Aire fresco”: Chahla formalizó los cambios en Movilidad Urbana, Obras Públicas y Ordenamiento

Resumen para apurados
- Rossana Chahla tomó juramento hoy a nuevos funcionarios en San Miguel de Tucumán para renovar áreas clave como Movilidad y Obras Públicas, buscando agilizar la gestión municipal.
- Carlos Arnedo asume en Movilidad y Claudio Bravo en Obras Públicas. Los cambios buscan mejorar la relación con transportistas y reactivar obras hídricas ante demandas ciudadanas.
- Esta renovación busca destrabar el conflicto del transporte y acelerar planes de infraestructura. La nueva Secretaría de Ordenamiento será vital para el control del espacio público.
La intendenta Rossana Chahla tomó juramento esta mañana a los flamantes funcionarios de su gabinete. Ordenó cambios en Movilidad Urbana incorporando a un concejal capitalino, movió piezas en la Secretaría de Obras Públicas y formalizó la creación de una nueva repartición dedicada al ordenamiento y la convivencia. “Creemos que esta renovación va a venir a agilizar y a dar mejores resultados”, declaró.
El primer nombramiento de trascendencia fue el de Carlos Arnedo, el concejal de Acción Vecinal. Ex alfarista, se mantuvo cercano a la gestión de Chahla en el último tiempo, sobre todo desde su rompimiento con la bancada del Partido por la Justicia Social (PJS) en junio de 2024. Él asume como titular de la Secretaría de Movilidad Urbana, antes encabezada por Benjamín Nieva. Este último permanecerá en el gabinete como subsecretario de la repartición.
Chahla aseguró que no fue una elección política, sino que se buscó a “personas que puedan tener relación y contacto con la gente del transporte; un poco se había desgastado la relación con los interlocutores, y creemos que es necesaria esta renovación para darle otra impronta a la gente”.
La jefa municipal habló de los cambios en general y resaltó que responden a demandas concretas de los vecinos. “Hoy la sociedad nos reclama transporte, estado de las calles y obras hídricas. Por eso hemos puesto personas que puedan dar respuestas en esas áreas”, afirmó.
En este sentido, la intendenta confirmó que Arnedo estará presente en la próxima reunión con los empresarios del transporte, programada para el jueves. “Seguimos en un proceso de conversaciones continuas con toda la gente del transporte, dando soluciones. Algunas veces se confunde si la reunión fue fructífera cuando hay aumento de dinero; pero si ‘fructífero’ le decimos al aumento de dinero, siempre serán infructíferas desde acá”, planteó, en referencia a declaraciones recientes del vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, que había calificado con ese término al encuentro con la Municipalidad.
El Gobierno provincial terminó girando un adelanto de compensaciones tarifarias por $2.000 millones, con lo que -dijo Berretta- se aseguró la continuidad del servicio aunque el problema de fondo "no habría sido resuelto".
El movimiento de Chahla se da en un contexto de crisis del transporte público y en plenas conversaciones entre la Municipalidad y el sector empresario, con quien Arnedo siempre se mantuvo bastante crítico. De hecho, el -ahora- ex concejal declaró en distintas oportunidades que “los mal llamados empresarios del transporte no son más que dilapidadores de dinero ajeno” porque “viven de la teta del Estado”, entre otros reclamos.
Al respecto, Chahla consideró que la llegada de Arnedo al gabinete posibilita la amplitud de perspectivas. “Si yo soy crítico del transporte, en la mesa de diálogo diremos por qué. También es importante eso; que pensar distinto se pueda adherir en una mesa de diálogo”, remarcó.
De la ceremonia de asunción participaron el titular del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y un grupo de ediles del oficialismo. “Hacer una renovación no significa que haya cuestiones personales con los que dejan la función, sino que en toda función ejecutiva hace falta un baño de aire fresco. Los concejales del oficialismo vinimos a respaldar la decisión de la intendenta y a comprometernos a seguir acompañando”, resaltó Juri.
Además, el concejal informó que Arnedo presentó ayer el pedido de licencia que fue remitido a la Junta Electoral para que se les informe de manera formal quién le sigue en la lista (sería Christian Abel, también ex alfarista) para que se le tome juramento.
Obras y Ordenamiento
La Municipalidad oficializó otra designación en la Secretaría de Obras Públicas, hasta el momento encabezada por Luis Lobo Chaklian. Si bien el arquitecto seguirá formando parte de la gestión, abocado a la reforma del Código de Planeamiento Urbano, la titularidad de la repartición quedará en manos del ingeniero Claudio Bravo.
El funcionario designado habló de las políticas de gobierno planteadas por Chahla. “Hicimos un plan de ordenamiento y tenemos toda la intención de avanzar con las obras para recuperar los desagües en Tucumán e incorporar nuevas obras. En este momento ya se adjudicó el canal del barrio 360 Viviendas, que son aproximadamente $1.400 millones, y se está por licitar el canal del loteo Margarita. Esas dos obras son muy importantes para empezar a dar soluciones”, indicó.
Por otro lado, la intendenta capitalina formalizó el nombramiento de Javier González a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Convivencia, destinada a controlar la vía pública.
Para asumir, el funcionario atravesó un proceso judicial contra el Ministerio Público Fiscal (MPF), donde se desempeñó hasta el momento, por un pedido de licencia sin goce de sueldo que no le había sido concedido.
“Afortunadamente hoy puedo estar asumiendo esta nueva tarea que me encomendó la intendenta, con mucha humildad y profunda vocación de servicio. Le agradezco a ella su confianza y la posibilidad de integrarme a este gabinete de excelencia que ha puesto al vecino en el centro de la toma de decisiones. Podemos observar una ciudad que se transforma, que recuperó el espacio público con disitintas plazas y parques que han retornado al uso y goce de los ciudadanos”, subrayó González. La oficina integra a la Patrulla de Protección Ciudadana y a la Fiscalía Municipal, entre otras dependencias de la administración capitalina.
La intendenta también puso en funciones a Ana Lía Carbonell como nueva subsecretaria de Cultura del municipio; mientras que la exdirectora de la Casa Histórica, Cecilia Guerra Orozco, asumió como directora de Museos municipal.
Finalmente, Chahla decidió que Pablo Sosa asuma como director de Deportes y Recreación, mientras que el doctor Matías Balardini fue designado como director de Administración del Tribunal de Faltas municipal.