Alerta amarilla y naranja del SMN: viento Zonda, nevadas y tormentas afectarán a varias provincias

El SMN también mantiene una alerta naranja por viento Zonda para localidades de Salta y Jujuy. Según el pronóstico, este fenómeno presentará velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, podría provocar una marcada reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y una importante disminución de la humedad ambiente.