Alerta amarilla y naranja del SMN: viento Zonda, nevadas y tormentas afectarán a varias provincias

Resumen para apurados
- El SMN emitió este domingo alertas naranja y amarilla por vientos intensos, Zonda, nevadas y tormentas en 14 provincias del país para prevenir riesgos en la población.
- Se prevén ráfagas de hasta 100 km/h en el norte, nevadas acumuladas de 60 cm en la cordillera, tormentas intensas en el litoral y frío extremo en la Patagonia austral.
- Las autoridades recomiendan precaución ante posibles daños en la infraestructura, reducción de visibilidad y riesgos para la salud en de grupos vulnerables por el frío.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo 19 de julio una serie de alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por distintos fenómenos que afectarán a catorce provincias del país. Entre las advertencias figuran vientos intensos, viento Zonda, tormentas, nevadas y frío extremo, condiciones que podrían generar complicaciones y riesgos para la población.
De acuerdo con el organismo, algunos de estos eventos pueden representar un peligro para la sociedad, la infraestructura y el ambiente, por lo que recomendó mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Qué provincias están bajo alerta del SMN este domingo
La alerta naranja por vientos alcanza sectores de Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja. En esas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 100 kilómetros por hora en las áreas más elevadas de la cordillera.
En tanto, Misiones, Chaco y Corrientes permanecen bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno, aunque con una intensidad menor.
El SMN también mantiene una alerta naranja por viento Zonda para localidades de Salta y Jujuy. Según el pronóstico, este fenómeno presentará velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, podría provocar una marcada reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y una importante disminución de la humedad ambiente.
Por otro lado, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe están bajo alerta naranja por tormentas. Se esperan precipitaciones intensas con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las zonas de mayor altura no se descarta la caída de nieve o precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.
Nevadas y frío extremo: las otras advertencias vigentes
La cordillera de San Juan y Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. El organismo nacional prevé acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con la posibilidad de registros superiores en algunos sectores.
Además, en las áreas de mayor altitud podrían presentarse condiciones de viento blanco que reduzcan considerablemente la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve.
Finalmente, el SMN mantiene una alerta amarilla por frío extremo para el sudeste de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud y resultar especialmente peligrosas para los grupos de mayor riesgo, como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
De acuerdo con el organismo, algunos de estos eventos pueden representar un peligro para la sociedad, la infraestructura y el ambiente, por lo que recomendó mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Qué provincias están bajo alerta del SMN este domingo
La alerta naranja por vientos alcanza sectores de Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja. En esas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 100 kilómetros por hora en las áreas más elevadas de la cordillera.
En tanto, Misiones, Chaco y Corrientes permanecen bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno, aunque con una intensidad menor.
El SMN también mantiene una alerta naranja por viento Zonda para localidades de Salta y Jujuy. Según el pronóstico, este fenómeno presentará velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, podría provocar una marcada reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y una importante disminución de la humedad ambiente.
Por otro lado, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe están bajo alerta naranja por tormentas. Se esperan precipitaciones intensas con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las zonas de mayor altura no se descarta la caída de nieve o precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.
Nevadas y frío extremo: las otras advertencias vigentes
La cordillera de San Juan y Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. El organismo nacional prevé acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con la posibilidad de registros superiores en algunos sectores.
Además, en las áreas de mayor altitud podrían presentarse condiciones de viento blanco que reduzcan considerablemente la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve.
Finalmente, el SMN mantiene una alerta amarilla por frío extremo para el sudeste de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud y resultar especialmente peligrosas para los grupos de mayor riesgo, como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.