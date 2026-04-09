Conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional: alertan por despidos masivos y riesgo operativo

En diálogo con LA GACETA, Silvina Romano, delegada del SMN, confirmó que el recorte alcanzaría a 240 trabajadores sobre un total de 787, lo que implica una reducción significativa de la planta. “Se terminan contratos de personas con entre cuatro y 30 años de antigüedad. Es un capital humano que se pierde y no se recupera”, advirtió.