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Conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional: alertan por despidos masivos y riesgo operativo

Trabajadores aseguran que el ajuste alcanzará a 240 empleados; advierten que podría afectar el funcionamiento del sistema de alertas tempranas.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Trabajadores del SMN realizaron hoy un abrazo simbólico en su sede para denunciar el despido de 240 empleados, producto de un plan de ajuste sobre el 30% de la planta civil.
  • La medida afecta a personal técnico y científico con hasta 30 años de experiencia. Denuncian que los recortes se aplican sobre los salarios más bajos y precarizan la labor diaria.
  • La reducción de especialistas pone en riesgo el sistema de alertas tempranas y marca un precedente de desfinanciamiento en los organismos de ciencia y técnica de todo el país.
Resumen generado con IA

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizaron un “abrazo simbólico” en la sede central del organismo para visibilizar su preocupación ante una ola de despidos que, según denuncian, podría afectar a más del 30% del personal civil.

En diálogo con LA GACETA, Silvina Romano, delegada del SMN, confirmó que el recorte alcanzaría a 240 trabajadores sobre un total de 787, lo que implica una reducción significativa de la planta. “Se terminan contratos de personas con entre cuatro y 30 años de antigüedad. Es un capital humano que se pierde y no se recupera”, advirtió.

La representante sindical explicó que los despidos impactan principalmente sobre el personal contratado, en su mayoría técnicos, científicos y trabajadores especializados que cumplen funciones clave dentro del organismo. “Es un organismo científico-técnico e interdisciplinario. No solo trabajan meteorólogos, también hay sociólogos, antropólogos y otras áreas que permiten desarrollar sistemas de alerta eficaces”, señaló.

Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: trabajadores denuncian 240 despidos inminentes Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: trabajadores denuncian 240 despidos inminentes

En ese sentido, Romano remarcó la importancia del trabajo que realiza el SMN en la prevención de riesgos. “Nuestros productos apuntan a proteger a la población. Tenemos un sistema de alerta temprana con más del 80% de efectividad”.

Además, cuestionó los criterios de ajuste y advirtió que los recortes afectan a los sectores más vulnerables dentro del organismo. “Se corta por los salarios más bajos. Un observador meteorológico, con antigüedad y en zona desfavorable, puede cobrar alrededor de $800.000, y muchos ganan menos”, indicó.

La delegada también describió las condiciones laborales del personal, que en muchos casos trabaja con turnos rotativos de 12 horas, lo que dificulta la posibilidad de contar con otros ingresos. “Es muy difícil organizarse. Pero detrás de cada trabajador hay una familia, un alquiler, una vida que sostener”, expresó.

Finalmente, Romano cuestionó el rumbo de las políticas públicas en materia científica: “Lo que vemos es un avance sobre la ciencia y la técnica en todo el país. No es un caso aislado, está pasando en distintos organismos”.

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