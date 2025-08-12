Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional

Sin embargo, no posee formación universitaria en meteorología o ciencias de la atmósfera, un requisito establecido por el artículo 5 del decreto 1432/2007. Desde el Ministerio de Defensa defendieron entonces su “idoneidad”, aunque sin responder sobre la normativa. La designación fue rechazada por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Julián Fernández Bonder, y por el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que alertaron sobre un “retroceso significativo” para el organismo.