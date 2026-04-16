Secciones
EspectáculosFamosos

Gran Hermano: Gran Hermano: quiénes quedaron nominados tras la gala en vivo y cuándo es la eliminación

Gran Hermano tuvo una gala de nominación en vivo que dejó una placa con varios participantes en riesgo: quiénes están nominados, cómo influyó el líder y de qué manera será la votación esta semana.

Gran Hermano definió una nueva plaza de nominados Gran Hermano definió una nueva plaza de nominados La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • Nueve participantes de Gran Hermano quedaron nominados tras la gala en vivo de Telefe para la eliminación del próximo lunes 20 de abril, bajo el liderazgo de Juanicar Caruso.
  • Con votos en vivo y el 'voto legado', Juanicar Caruso fulminó a dos compañeros. El sistema de votación será mixto: primero positivo para salvar y luego negativo para eliminar.
  • La placa numerosa y el cambio en la modalidad de votación redefinen las estrategias de los jugadores. Se espera una definición clave que medirá el apoyo real del público a futuro.
Resumen generado con IA

La casa de Gran Hermano vivió una nueva gala de nominación que dejó una placa numerosa y cargada de tensión. Con cambios en la dinámica habitual y la participación de todos los jugadores en vivo, el reality de Telefe avanza hacia una definición clave que se conocerá el lunes 20 de abril, cuando el público determine quién abandona la competencia.

Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en "Gran Hermano 2026"

Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

En esta oportunidad, el liderazgo fue determinante. Juani “Juanicar” Caruso obtuvo inmunidad, votos extra y la posibilidad de fulminar a dos compañeros, lo que impactó directamente en la estrategia de la semana y en la conformación final de la placa.

Placa de nominados y cómo será la votación

El beneficio del líder no pasó desapercibido: decidió enviar directamente a placa a Franco Zunino y Martín Rodríguez, quienes además quedaron sin posibilidad de votar. A esto se sumó una modalidad distinta, ya que todas las nominaciones se realizaron en vivo.

Otro dato clave fue el “voto legado”, que recibió Manuel “Manu” Ibero tras la salida de la última eliminada, lo que también influyó en el reparto de puntos dentro del confesionario.

Tras el recuento, la placa quedó integrada por nueve participantes: Jessica “La Maciel” Maciel, Tamara Paganini, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento, junto a los dos fulminados.

En contraste, lograron evitar la nominación Jennifer “Pincoya” Torres y el propio Manu Ibero, quienes quedaron fuera de riesgo esta semana.

En cuanto al sistema de votación, habrá un cambio importante: durante las primeras 24 horas será positivo, lo que permitirá que el público apoye a sus jugadores favoritos para sacarlos de la placa. Luego, el mecanismo volverá a ser negativo, donde se definirá quién será el nuevo eliminado del reality.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La favorita de “Gran Hermano Italia” será el reemplazo de Andrea del Boca

La favorita de “Gran Hermano Italia” será el reemplazo de Andrea del Boca

Gran Hermano: ¿cómo quedó la placa de nominados y quién reemplazará a Andrea del Boca?

Gran Hermano: ¿cómo quedó la placa de nominados y quién reemplazará a Andrea del Boca?

¿Quién es la famosa villana de novela mexicana que ingresaría a Gran Hermano?

¿Quién es la famosa villana de novela mexicana que ingresaría a Gran Hermano?

Perdió dos dientes: se viralizaron imágenes de la fuerte caída de Andrea del Boca en Gran Hermano

Perdió dos dientes: se viralizaron imágenes de la fuerte caída de Andrea del Boca en Gran Hermano

Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en "Gran Hermano 2026"

Lo más popular
Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas
1

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano
2

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?
3

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar
4

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima
5

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
6

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Más Noticias
Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán

Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán

Aguilares, otro ingenio que se suma a la zafra azucarera

Aguilares, otro ingenio que se suma a la zafra azucarera

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Comentarios