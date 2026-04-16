Gran Hermano: Gran Hermano: quiénes quedaron nominados tras la gala en vivo y cuándo es la eliminación

Resumen para apurados
- Nueve participantes de Gran Hermano quedaron nominados tras la gala en vivo de Telefe para la eliminación del próximo lunes 20 de abril, bajo el liderazgo de Juanicar Caruso.
- Con votos en vivo y el 'voto legado', Juanicar Caruso fulminó a dos compañeros. El sistema de votación será mixto: primero positivo para salvar y luego negativo para eliminar.
- La placa numerosa y el cambio en la modalidad de votación redefinen las estrategias de los jugadores. Se espera una definición clave que medirá el apoyo real del público a futuro.
La casa de Gran Hermano vivió una nueva gala de nominación que dejó una placa numerosa y cargada de tensión. Con cambios en la dinámica habitual y la participación de todos los jugadores en vivo, el reality de Telefe avanza hacia una definición clave que se conocerá el lunes 20 de abril, cuando el público determine quién abandona la competencia.
En esta oportunidad, el liderazgo fue determinante. Juani “Juanicar” Caruso obtuvo inmunidad, votos extra y la posibilidad de fulminar a dos compañeros, lo que impactó directamente en la estrategia de la semana y en la conformación final de la placa.
Placa de nominados y cómo será la votación
El beneficio del líder no pasó desapercibido: decidió enviar directamente a placa a Franco Zunino y Martín Rodríguez, quienes además quedaron sin posibilidad de votar. A esto se sumó una modalidad distinta, ya que todas las nominaciones se realizaron en vivo.
Otro dato clave fue el “voto legado”, que recibió Manuel “Manu” Ibero tras la salida de la última eliminada, lo que también influyó en el reparto de puntos dentro del confesionario.
Tras el recuento, la placa quedó integrada por nueve participantes: Jessica “La Maciel” Maciel, Tamara Paganini, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento, junto a los dos fulminados.
En contraste, lograron evitar la nominación Jennifer “Pincoya” Torres y el propio Manu Ibero, quienes quedaron fuera de riesgo esta semana.
En cuanto al sistema de votación, habrá un cambio importante: durante las primeras 24 horas será positivo, lo que permitirá que el público apoye a sus jugadores favoritos para sacarlos de la placa. Luego, el mecanismo volverá a ser negativo, donde se definirá quién será el nuevo eliminado del reality.