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Grecia Colmenares dejó atrás los escándalos con su ex marido para iniciar una nueva etapa en Gran Hermano: ¿qué pasó?

La famosa estrella de las telenovelas volvió a la televisión argentina después de muchos años.

Grecia Colmenares dejó atrás los escándalos con su ex marido para iniciar una nueva etapa en Gran Hermano: ¿qué pasó? Grecia Colmenares
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Santiago del Moro confirmó que Grecia Colmenares se suma a Gran Hermano 2026 por Telefe. La actriz reemplazará a Andrea del Boca, quien debió abandonar el show tras un accidente.
  • La estrella de Topacio regresa tras años de retiro en Miami y polémicas legales. Su arribo se da tras el accidente de Andrea del Boca, quien dejó el juego por una caída y lesiones.
  • Colmenares busca mostrar su verdadera identidad tras participar en GH Italia. Su vuelta a la TV argentina promete gran impacto mediático y un impulso clave al rating del reality.
Resumen generado con IA

La salida de Andrea del Boca por un accidente dejó un lugar libre en el programa Gran Hermano. Santiago del Moro confirmó que la actriz Grecia Colmenares entra al reality para ocupar ese puesto tan importante.

Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en "Gran Hermano 2026"

Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

La famosa estrella de las telenovelas vuelve a la televisión argentina después de muchos años. Su llegada genera mucha curiosidad por los misterios que rodean su vida privada y su pasado profesional.

Éxitos inolvidables y un retiro misterioso

Grecia Colmenares alcanzó la fama mundial con historias como Topacio y Manuela hace varias décadas. En el mejor momento de su carrera, la artista decidió dejar todo para instalarse en Miami junto a su familia. Muchos periodistas creen que este retiro repentino ocultaba problemas graves relacionados con su entorno íntimo.

Durante veinte años estuvo casada con Marcelo Pelegri, con quien tuvo a su único hijo Gianfranco. Los rumores de la época mencionaban supuestas estafas que obligaron a la pareja a alejarse de las cámaras. Recién en el año 2012 ella regresó al país para participar en el concurso de baile de Marcelo Tinelli.

Escándalos judiciales y un nuevo comienzo

Un gran escándalo estalló cuando Norita Kriegshaber, viuda de Adrián Yospe, denunció a su exmarido por estafa. Según la mujer, aquel hombre usó redes sociales para quitarle joyas, lingotes de oro y propiedades valiosas.

Ahora la actriz de 63 años busca mostrar su verdadera personalidad frente a millones de espectadores. Ella ya cuenta con experiencia tras pasar 178 días encerrada en la versión italiana de este famoso juego.

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