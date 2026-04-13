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Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en "Gran Hermano 2026"

La nueva participante es una actriz reconocida en todo el mundo, que guarda muchas sorpresas en su historia.

Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 Grecia Colmenares
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Grecia Colmenares ingresará a Gran Hermano 2026 este 13 de abril en Telefe para reemplazar a Andrea del Boca, quien abandonó la competencia por una caída accidental.
  • Con 63 años y una vasta trayectoria en telenovelas, Colmenares llega tras su paso por la versión italiana del reality. La producción buscó una figura de igual peso tras la baja médica.
  • Se espera que su carisma y experiencia previa en realities internacionales dinamicen la convivencia. Su ingreso busca mantener el rating y llenar el vacío de una figura consagrada.
Resumen generado con IA

La desafortunada caída de Andrea del Boca provocó su salida de la competencia, dejando un espacio vacío en la casa de "Gran Hermano" Generación Dorada. Santiago del Moro anunció rápidamente que otra figura de trayectoria en el espectaculo ocuparía su lugar. La elegida es la venezolana Grecia Colmenares, quien ingresará este lunes 13 de abril al programa de Telefe para reemplazar a la concursante eliminada por indicación médica.

La favorita de “Gran Hermano Italia” será el reemplazo de Andrea del Boca

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La producción buscó una actriz que igualara el peso protagónico de Andrea. A sus 63 años, la nueva participante se encuentra cumpliendo el aislamiento reglamentario en Argentina antes de cruzar la puerta del certamen. Su incorporación genera gran expectativa entre los seguidores del formato, dado su perfil carismático y su pasado como estrella de las telenovelas sudamericanas.

Una estrella de las telenovelas con proyección mundial

La carrera de Grecia Colmenares comenzó en 1976 con su debut en la novela "Angélica", pero alcanzó la fama internacional gracias a éxitos como "Rosalinda". En Argentina, protagonizó ficciones memorables como "Más allá del horizonte", "Manuela" y "El día que me quieras". Sobre su vocación temprana, la artista recordó: “Me acuerdo que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro”.

Su filosofía frente a la realidad destaca por una mirada optimista a pesar de las dificultades profesionales o personales que enfrentó a lo largo del tiempo. La intérprete sostiene una visión particular sobre el destino: “La vida es, depende de los ojos con los que tu la miras, si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”. Con más de 20 producciones en su haber, llega al programa como una de las protagonistas más destacadas del género en la región.

Grecia Colmenares: de la pantalla italiana al desafío de la convivencia local

Este ingreso no representa la primera incursión de la actriz en los realities, pues cuenta con una participación destacada en "Grande Fratello", la versión italiana del concurso. Durante esa experiencia en Europa, permaneció 178 días encerrada y se convirtió en una de las preferidas del público debido a su fuerte personalidad. Fanática declarada del formato, Colmenares siguió distintas ediciones alrededor del mundo antes de aceptar este nuevo reto profesional en la televisión argentina.

La expectativa principal radica en que su presencia sacuda el juego y deje una huella propia tras el vacío que dejó del Boca. En su video de presentación, la artista dejó claras sus intenciones para esta etapa: “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano sobre todo”. La periodista Florencia Estors señala que se espera una participación activa de la actriz para evitar que su paso por la casa resulte intrascendente.

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