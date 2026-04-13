Quién es Grecia Colmenares, la actriz consagrada que reemplaza a Andrea del Boca en "Gran Hermano 2026"

Su filosofía frente a la realidad destaca por una mirada optimista a pesar de las dificultades profesionales o personales que enfrentó a lo largo del tiempo. La intérprete sostiene una visión particular sobre el destino: “La vida es, depende de los ojos con los que tu la miras, si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”. Con más de 20 producciones en su haber, llega al programa como una de las protagonistas más destacadas del género en la región.