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Investigan si hay algún grupo detrás de las amenazas de tiroteo en colegios de Tucumán

Los pesquisas sospechan de algunas coincidencias en los escritos aparecidos en los baños de los colegios Guillermina y San Francisco. Un modus operandi similar.

Las pintadas aparecieron ayer en los baños de los establecimientos tucumanos. FOTO ENVIADA POR UN LECTOR Las pintadas aparecieron ayer en los baños de los establecimientos tucumanos. FOTO ENVIADA POR UN LECTOR
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades de Tucumán investigan si un grupo organizado realizó amenazas de tiroteo ayer en los baños de los colegios Guillermina y San Francisco para determinar responsables.
  • Las pesquisas se centran en las coincidencias halladas en los escritos y un modus operandi similar en ambas instituciones, lo que sugiere una posible coordinación en las acciones.
  • El Ministerio de Seguridad busca sentar un precedente legal ante la alarma social. Se espera que el avance de la causa derive en sanciones severas y nuevos protocolos preventivos.
Resumen generado con IA

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