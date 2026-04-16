Amenazas de tiroteos en escuelas: crece la preocupación en distintas provincias

Denominador común

El denominador común llamó la atención de los investigadores. En varios casos, los mensajes incluían fechas como el 14, 15 o 16 de abril, lo que reforzó la hipótesis de una acción coordinada o de una consigna replicada entre adolescentes. Por el momento, no se registraron episodios de violencia vinculados a estas amenazas, pero sí una rápida activación de protocolos preventivos.