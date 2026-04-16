Acusan al ejército israelí de falsear la foto de un periodista

El ejército agregó: “Resulta que el ‘chaleco de prensa’ era una tapadera para el terrorismo”. Un día después, el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, publicó en X otra imagen borrosa que supuestamente muestra a Shoeib con uniforme junto a un tanque: “Publicamos esta mañana esta foto sin retocar del terrorista Ali Shoeib vestido con el uniforme de Hezbollah”. El ejército reconoció que la primera foto fue “retocada”. La Asociación de Prensa Extranjera (FPA), que representa a cientos de reporteros en Israel y los Territorios Palestinos, afirmó que el ejército difundió una imagen falsa el 28 de marzo para “desacreditar al periodista”.