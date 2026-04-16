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Acusan al ejército israelí de falsear la foto de un periodista

El reportero libanés Ali Shoeib, muerto en un ataque, aparece con uniforme de Hezbollah.

Acusan al ejército israelí de falsear la foto de un periodista
Hace 4 Hs

BEIRUT, Líbano.- Una asociación internacional de medios de comunicación acusó al ejército israelí de desacreditar a un reportero libanés con una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que el reportero aparece vestido con uniforme de Hezbollah. Tres periodistas libaneses, entre ellos Ali Shoeib -corresponsal de la cadena Al Manar, afiliada al movimiento chiita Hezbollah- murieron en un ataque israelí en el Líbano el 28 de marzo.

El ejército israelí afirmó que mató a Shoeib y defendió el asesinato afirmando que el reportero “operaba dentro de la organización terrorista Hezbollah bajo la cobertura de ser periodista”. Pese a no aportar pruebas para respaldar la acusación, publicó en X una foto retocada de Shoeib, en la que en la mitad aparece con un chaleco de prensa y en la otra viste el uniforme del movimiento islamista Hezbollah.

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El ejército agregó: “Resulta que el ‘chaleco de prensa’ era una tapadera para el terrorismo”. Un día después, el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, publicó en X otra imagen borrosa que supuestamente muestra a Shoeib con uniforme junto a un tanque: “Publicamos esta mañana esta foto sin retocar del terrorista Ali Shoeib vestido con el uniforme de Hezbollah”. El ejército reconoció que la primera foto fue “retocada”. La Asociación de Prensa Extranjera (FPA), que representa a cientos de reporteros en Israel y los Territorios Palestinos, afirmó que el ejército difundió una imagen falsa el 28 de marzo para “desacreditar al periodista”.

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