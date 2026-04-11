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Cuál fue la condición que puso Benjamin Netanyahu para fimar un acuerdo con Líbano

El primer ministro israelí fijó un requisito clave para avanzar en negociaciones. Advirtió que el escenario regional sigue tensionado por el rol de Hezbolá y la disputa con Irán.

Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Benjamin Netanyahu exigió este sábado el desarme de Hezbolá como condición central para un alto al fuego en Líbano, buscando garantizar una paz duradera en Medio Oriente.
  • Tras ofensivas militares, autoridades libanesas propusieron negociaciones directas. Netanyahu vinculó el acuerdo a la contención de Irán y su programa nuclear en la región.
  • La exigencia marca una postura inflexible que podría demorar la tregua, mientras Israel intensifica su respuesta contra el 'eje iraní' para asegurar su estabilidad futura.
Resumen generado con IA

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que el desarme del grupo Hezbolá es un requisito central para avanzar hacia cualquier acuerdo de alto al fuego con Líbano, en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente.

En un mensaje difundido por video, el jefe de Gobierno israelí aseguró que autoridades libanesas se acercaron en varias ocasiones durante el último mes con la intención de iniciar negociaciones directas, luego de las recientes acciones militares de Israel en la región.

“He dado mi aprobación, con dos condiciones: queremos lograr el desarme de Hezbolá y queremos un acuerdo de paz real, que dure por generaciones”, sostuvo Netanyahu.

El mandatario también dejó en claro que la ofensiva contra Irán sigue en curso. Al referirse a la situación regional, señaló que el denominado “eje iraní” busca “estrangular” a Israel, pero aseguró que su país está respondiendo con firmeza.

“Nosotros los golpeamos. Aún tenemos más por hacer”, enfatizó.

En esa línea, Netanyahu remarcó que gran parte de su trayectoria política estuvo enfocada en impedir que Irán desarrolle armas nucleares, una acusación que Teherán ha rechazado de manera sistemática.

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