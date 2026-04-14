"Las quemaduras no se comparan con la desesperación de mi hija al verme así", dijo la mujer atacada en el partido de hockey

Su pareja, Lucas Pontoni, declaró este martes en tribunales y relató que el viernes había asistido al club Universitario para ver el partido en el que jugaba su hija. Miranda lo había acompañado. Señaló que en un momento se fue a comprar una botella de agua y, al regresar, descubrió que su ex mujer, Florencia Rosario Ortiz, acompañada por su hermana Carolina y su madre, Elena Soria, estaban agrediendo a su novia actual.