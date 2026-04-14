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"Las quemaduras no se comparan con la desesperación de mi hija al verme así", dijo la mujer atacada en el partido de hockey

María Teresa Miranda compartió imágenes en sus redes sociales y lamentó: "La violencia no siempre es de parte de los hombres, ellos también sufren, esta vez fue mi mismo género quien me atacó".

MARÍA TERESA MIRANDA. La mujer fue atacada el viernes a la noche por la ex de su pareja durante un encuentro de hockey infantil en el club Universitario. MARÍA TERESA MIRANDA. La mujer fue atacada el viernes a la noche por la ex de su pareja durante un encuentro de hockey infantil en el club Universitario.
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • María Teresa Miranda fue atacada con agua hirviente por la ex de su pareja el viernes en el club Universitario de Tucumán durante un partido de hockey infantil.
  • La víctima fue emboscada por Florencia Ortiz y dos familiares. El ataque incluyó golpes y quemaduras graves de forma sorpresiva frente a decenas de menores y padres presentes.
  • Tras la declaración de testigos en tribunales, se busca determinar las penas por agresión agravada. El caso reabre el debate sobre la violencia intragénero en ámbitos públicos.
Resumen generado con IA

"El dolor que sentí con los golpes y las quemaduras no se comparan con ver la desesperación de mi hija al verme así", escribió María Teresa Miranda en sus redes sociales. La mujer fue atacada el viernes a la noche por la ex de su pareja durante un encuentro de hockey infantil en el club Universitario. Esta, junto a otras dos mujeres, le arrojó agua hervida en la cara.

"Sé que mi dios lo vio todo y su justicia divina es mayor que la de este mundo", expresó Miranda en un video donde muestra con detalle cómo le quedó el rostro a causa de las quemaduras.

"La violencia no siempre es de parte de los hombres, ellos también sufren, esta vez fue mi mismo género quien me atacó. No pude defenderme y eso me llena de impotencia", agregó.

Su pareja, Lucas Pontoni, declaró este martes en tribunales y relató que el viernes había asistido al club Universitario para ver el partido en el que jugaba su hija. Miranda lo había acompañado. Señaló que en un momento se fue a comprar una botella de agua y, al regresar, descubrió que su ex mujer, Florencia Rosario Ortiz, acompañada por su hermana Carolina y su madre, Elena Soria, estaban agrediendo a su novia actual.

"No sólo golpearon y le arrojaron agua hervida a la víctima, sino que también quedó demostrado que agredieron a Pontoni. Su ex suegra, según su relato, intentó lesionarlo con un objeto punzante que pudo haber sido un tenedor o un cuchillo", apuntó Patricio Fresia, el abogado de la víctima. 

Y advirtió: "Es un caso de suma gravedad que pudo haber terminado peor. Encima, fue registrado ante decenas de menores y padres que estaban acompañando a sus hijas".

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