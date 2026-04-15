Con inversiones y pedidos por los biocombustibles, Aguilares inició la zafra 2026

La actividad contó con la presencia de la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el presidente del grupo, Jorge Rocchia Ferro; la directora ejecutiva, Catalina Rocchia Ferro; el gerente general Diego Núñez; el gerente del ingenio; el Secretario General del Gremio de los trabajadores del Ingenio La Florida, Luis González Guillermo Lamarca, entre otros referentes del sector.