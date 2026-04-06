Lanzaron la zafra 2026 en La Florida: tradición, producción y críticas a la política nacional

Luego se desarrolló el acto central, con la presencia de autoridades, industriales, trabajadores y representantes del sector. En representación del Gobierno, participó el secretario de Producción, Eduardo Castro, quien destacó el rol estratégico de la actividad. “La zafra es mucho más que el inicio de una campaña industrial: es la expresión del trabajo, la inversión y la confianza en la producción”, afirmó.