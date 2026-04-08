Cruz Alta inició la zafra con anuncios de inversión y reclamos al Gobierno nacional

Resumen para apurados
- Catalina Rocchia Ferro inició la zafra en el ingenio Cruz Alta (Tucumán) este miércoles; anunció inversiones y reclamó al Gobierno nacional reglas claras y seguridad jurídica.
- La ceremonia incluyó una bendición de frutos y el anuncio de una nueva caldera y un quinto molino. Ocurre tras el inicio de molienda en La Florida para fortalecer la producción.
- El sector advierte que la importación de azúcar brasileño arruinaría al norte. Buscan que la ley de biocombustibles garantice competitividad y empleo genuino para la región.
En el marco del inicio de la zafra en el ingenio Cruz Alta, la directora ejecutiva de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, encabezó el acto central, donde anunció nuevas inversiones destinadas a la planta y expuso una serie de definiciones dirigidas al Gobierno nacional en relación con la situación del sector azucarero.
La jornada comenzó con una misa y la bendición de frutos y herramientas de trabajo, en una ceremonia encabezada por el sacerdote Malusi Mcanana, presbítero de origen sudafricano y doctor en Derecho Canónico, quien actualmente realiza una experiencia pastoral en Tucumán antes de asumir funciones diplomáticas en la Santa Sede.
El acto fue presidido por el presidente del grupo, Jorge Rocchia Ferro, y la vicepresidenta Catalina Lonac. Participaron también autoridades, industriales, trabajadores y representantes del sector. En representación del Gobierno provincial, estuvo el secretario de Producción, Eduardo Castro.
En su discurso, Catalina Rocchia Ferro dirigió un mensaje directo al Gobierno nacional. “Necesitamos ser escuchados. Somos un sector que genera empleo, paga impuestos y produce”, expresó. En esa línea, reclamó seguridad jurídica, acceso a financiamiento y la implementación de políticas que favorezcan al sector, como la ley de biocombustibles. “Necesitamos reglas claras para poder seguir invirtiendo. No pedimos ventajas, pedimos jugar con las mismas reglas”, sostuvo.
También advirtió sobre el impacto que podría tener la apertura de importaciones. “El fantasma del azúcar brasileño sería la ruina para el norte argentino”, afirmó, al señalar que una caída en los precios internos afectaría a cañeros e ingenios.
“No somos los primos pobres. Tenemos ganas de salir adelante y de producir”, remarcó, en uno de los pasajes más enfáticos de su intervención.
Anuncios de inversión
Durante su exposición, la ejecutiva también confirmó nuevas inversiones para el Ingenio Cruz Alta con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva.
“Me comprometo a que terminemos la caldera y que pongamos el quinto molino”, anunció, en referencia a obras clave para incrementar la molienda y mejorar la eficiencia del proceso industrial.
Asimismo, destacó el rol de los trabajadores dentro de la estructura de la empresa. “No son empleados, son colaboradores y socios estratégicos”, expresó.
El inicio de la zafra en Cruz Alta se dio en un contexto de desafíos para la agroindustria azucarera, donde el sector insiste en la necesidad de políticas que garanticen competitividad y previsibilidad para sostener la producción y el empleo en la región.
El lunes, Los Balcanes dio inicio a la zafra en el ingenio La Florida.