Más del 50% de las familias no llega a fin de mes y se endeuda para comer y pagar servicios

El director de la firma, Claudio Montiel, explicó a Infobae que el dato más relevante del estudio es la dificultad creciente para llegar a fin de mes. “Este dato de que más del 50% de la sociedad, casi seis de cada 10, te dicen: ‘No llego al 20 del mes’. Es el más importante de todo el relevamiento que hicimos”, señaló.