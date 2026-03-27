Más del 50% de las familias no llega a fin de mes y se endeuda para comer y pagar servicios

El nivel de endeudamiento de los hogares argentinos alcanzó cifras preocupantes en los últimos meses. Aunque algunos indicadores reflejan una recuperación de la actividad económica, una porción significativa de la población enfrenta serias dificultades para cubrir sus gastos fijos y cumplir con sus compromisos financieros.
Según datos de la consultora Centrix, más del 50% de los hogares reconoce que no logra cubrir los gastos esenciales hasta el día 20 de cada mes. En ese contexto, numerosas familias recurren a créditos pequeños o a distintas líneas de financiamiento para sostener el consumo diario, principalmente alimentos, servicios y otras obligaciones básicas.
El director de la firma, Claudio Montiel, explicó a Infobae que el dato más relevante del estudio es la dificultad creciente para llegar a fin de mes. “Este dato de que más del 50% de la sociedad, casi seis de cada 10, te dicen: ‘No llego al 20 del mes’. Es el más importante de todo el relevamiento que hicimos”, señaló.
Más familias recurren a deudas de consumo
El estudio indica que el endeudamiento no está asociado principalmente a la compra de bienes durables, sino a la imposibilidad de afrontar gastos corrientes. “El 56% te dice que tuvo que tomar algún tipo de deuda en los últimos seis meses”, detalló Montiel.
El escenario obliga a muchas personas a buscar dinero prestado para cubrir los días que restan hasta fin de mes. Nueve de cada 10 de quienes se endeudan reconocen tener dificultades para afrontar los pagos.
Esta tendencia también se refleja en los indicadores del Banco Central de la República Argentina, que muestran un aumento en los niveles de morosidad.
El incremento del endeudamiento se da en paralelo a la suba de precios y la pérdida de poder adquisitivo. “Preguntamos hace tiempo si el salario le gana a la inflación: 84% te dice que su salario no le gana a la inflación”, subrayó el especialista.
Tasas elevadas y mayor riesgo financiero
Otro factor que agrava la situación es el alto costo del crédito. Refinanciar una tarjeta de crédito puede alcanzar tasas del 240% efectivo anual, mientras que algunas billeteras virtuales ofrecen préstamos con tasas cercanas al 180% anual, incluso en plazos muy cortos de 15 o 30 días.
La brecha entre tasas e inflación empuja a muchos a buscar alternativas fuera del sistema formal. “Hoy a mucha gente le conviene endeudarse con el prestamista del barrio, porque cobra menos tasa que un banco o una tarjeta de crédito”, explicó Montiel.
El impacto se concentra especialmente en la clase media baja, que muchas veces depende de múltiples empleos para cubrir necesidades básicas. “Está pegando a la clase media-baja, que tiene tres, cuatro, cinco trabajos, porque no llega para poder cubrir los gastos básicos del mes”, describió.
Un escenario difícil de revertir
La combinación de ingresos rezagados, tasas elevadas y mayor endeudamiento genera un círculo complejo de romper. “Si vos no mejorás el ingreso de las familias, vas a entrar en lo que ya muchos han escrito, la famosa crisis de los tres años de todos los gobiernos nacionales”, advirtió Montiel.
El margen de ayuda entre familiares y conocidos también se reduce. Según el relevamiento, entre el 75% y el 80% de quienes se endeudan lo hacen para gastos corrientes, como alimentos o el pago de otras deudas.
Sin señales claras de mejora en el poder adquisitivo, el escenario no muestra una salida inmediata. “Lo estamos viendo en los indicadores, que no solo no mejoran, sino que están empeorando”, concluyó.