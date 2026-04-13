La deuda aprieta: bancos negocian nuevas condiciones ante el salto de la morosidad
Entidades financieras iniciaron contactos con clientes en mora para reestructurar créditos. La morosidad alcanzó niveles históricos y preocupa el impacto de tasas elevadas y caída de ingresos. Analizan extender plazos y bajar el costo financiero total.
Resumen para apurados
- Bancos en Argentina renegocian créditos personales con clientes en mora de 90 días ante el récord histórico de impagos que afecta a casi todas las entidades financieras del país.
- Con una mora del 11,2%, la mayor desde 2004, las entidades buscan extender plazos y reducir costos financieros para hogares afectados por la inflación y la caída del ingreso real.
- El Congreso analiza una ley de alivio para deudores, mientras la normalización del crédito queda sujeta a la estabilidad económica y a una futura baja del riesgo y las tasas.
La morosidad en créditos personales alcanzó niveles récord en Argentina y obligó a los bancos a iniciar procesos de renegociación con clientes que acumulan atrasos de al menos 90 días en el pago de sus deudas. La iniciativa, aún incipiente y manejada con discreción, buscó aliviar la situación financiera de usuarios afectados por la caída de ingresos y el encarecimiento del crédito.
Según se desprendió de fuentes del sector financiero, la mayoría de los casos correspondieron a préstamos de consumo de corto plazo —inferiores a 36 meses— que comenzaron a presentar dificultades de pago poco tiempo después de su otorgamiento. La pérdida de empleo o el deterioro del poder adquisitivo fueron factores determinantes en el incumplimiento de las obligaciones.
Desde las entidades indicaron que el objetivo de las negociaciones fue alcanzar cuotas que los clientes puedan afrontar. Para ello, se contemplaron alternativas como la extensión de plazos y, en algunos casos, la reducción del costo financiero, publicó IProfesional.
Récord de morosidad y presión sobre el sistema
El deterioro del crédito quedó reflejado en los datos más recientes: la mora en préstamos a familias trepó al 11,2% en febrero, marcando el nivel más alto desde 2004 y acumulando 16 meses consecutivos de suba.
El fenómeno no se limitó a casos aislados, sino que afectó a 28 de las 30 principales entidades del país, consolidándose como un problema macroeconómico. La situación fue aún más crítica en entidades no financieras, donde la morosidad escaló al 29,9%.
En paralelo, el costo del crédito continuó en niveles elevados: las tasas de préstamos personales rondaron el 70% nominal anual, mientras que el costo financiero total superó en algunos casos el 250% anual.
Tasas altas y dificultades para bajar el costo del crédito
Pese a la flexibilización de la política monetaria del Banco Central de la República Argentina, las tasas no acompañaron la baja. Desde el sector explicaron que uno de los principales factores fue la elevada morosidad, que incrementó el riesgo y obligó a sostener costos altos para compensarlo.
A esto se sumó la incertidumbre sobre la política monetaria y el desacople entre la tasa de referencia y las tasas que pagan los usuarios finales, lo que dificultó una reducción más rápida del financiamiento.
En este contexto, desde las entidades coincidieron en que la normalización del crédito dependerá de una mayor estabilidad económica y de la recuperación de los ingresos de las familias.
Propuesta legislativa para aliviar deudas
Frente al escenario, avanzó en el Congreso un proyecto de ley impulsado por el diputado Roberto Santiago que propuso un régimen extraordinario de regularización de deudas para personas con dificultades de pago.
La iniciativa contempló mecanismos de refinanciación, condonación parcial y asistencia estatal, orientados a deudas de consumo registradas hasta diciembre de 2025. El objetivo fue brindar una salida a los sectores más afectados por el endeudamiento creciente.
De esta manera, el sistema financiero argentino enfrentó una combinación compleja: aumento de la morosidad, tasas elevadas y deterioro de los ingresos, lo que dejó a los hogares en una situación de alta vulnerabilidad y obligó a los bancos a buscar soluciones para evitar un agravamiento del escenario.
Por qué los bancos no bajan las tasas de interés en préstamos
De acuerdo con las fuentes consultadas por iProfesional, las principales razones por las que estas tasas se mantienen elevadas, a pesar de que el BCRA fue flexibilizando la política monetaria son las siguientes:
Elevada morosidad: Existe un vínculo directo entre el nivel de las tasas y el riesgo de impago. Esta elevada mora presiona al alza el costo del financiamiento para compensar el riesgo asumido por los bancos.
Incertidumbre en la política monetaria: A pesar de que el Gobierno ha logrado mantener la tasa de referencia a un día (REPO del BCRA) en torno al 20%, las tasas de préstamos no han seguido esa tendencia debido a lo difícil que resulta prever la política de tasas oficial bajo el esquema monetario actual.
Desacople de tasas: El ratio entre la tasa de los préstamos personales y la tasa de referencia se encuentra en niveles prácticamente inéditos para los últimos 10 años. Esto significa que el costo para el consumidor final no está bajando al mismo ritmo que las tasas que el Banco Central paga a las entidades financieras.