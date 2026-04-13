La deuda aprieta: bancos negocian nuevas condiciones ante el salto de la morosidad

La morosidad en créditos personales alcanzó niveles récord en Argentina y obligó a los bancos a iniciar procesos de renegociación con clientes que acumulan atrasos de al menos 90 días en el pago de sus deudas. La iniciativa, aún incipiente y manejada con discreción, buscó aliviar la situación financiera de usuarios afectados por la caída de ingresos y el encarecimiento del crédito.