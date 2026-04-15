OpiniónColumnas Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas” Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL María Teresa Miranda Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Universitario Rugby Club TucumánInseguridadViolencia Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Qué son las "relaciones de catálogo"? El método que utilizó la Casa Real española para construir la vida de pareja de Felipe VI Nueva edición del Bafici: filmes imperdibles en una cita con el cine independiente Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano “El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones Antisemitismo: la memoria frente al relato Proyectarán “Barcos y catedrales” en Espacio Incaa