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Denuncian que una mamá agredió a la novia de su ex durante un partido de infantiles de hockey en Tucumán

Tres mujeres habrían arrojado agua hervida y golpeado a otra. Padres piden que se actúe para evitar estos incidentes.

LA VÍCTIMA. Así quedó la mujer agredida. La imagen se viralizó en las redes sociales. LA VÍCTIMA. Así quedó la mujer agredida. La imagen se viralizó en las redes sociales.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Una mujer fue agredida con agua hirviendo por la expareja de su novio y otras dos personas durante un partido de hockey infantil en Tucumán este fin de semana por motivos personales.
  • El ataque ocurrió ante espectadores y menores. La víctima sufrió quemaduras y golpes, cuyas imágenes se viralizaron tras el incidente ocurrido en un entorno deportivo familiar.
  • Padres y testigos exigen medidas de seguridad urgentes en los clubes tucumanos para erradicar la violencia y garantizar un entorno pacífico para los niños y sus familias.
Resumen generado con IA

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