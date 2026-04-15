OpiniónColumnas María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “no puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales” Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL María Luisa Santamarina, titular de la Asociación Tucumana Amateur de Hockey (ATAH) Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánUniversitario Rugby Club TucumánWhatsAppInseguridadEstados Unidos Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS “¡Alcachoofa, alcauciiiiles!” Recuerdos fotográficos: una serie de inutilidades repartidas por la ciudad en 1957 Revalorizar el derecho de propiedad privada es básico Pensamiento Analítico: Pensar antes de hablar, simple pero cuesta Lo más popular ¿Qué son las "relaciones de catálogo"? El método que utilizó la Casa Real española para construir la vida de pareja de Felipe VI Nueva edición del Bafici: filmes imperdibles en una cita con el cine independiente Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano “El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones Antisemitismo: la memoria frente al relato Proyectarán “Barcos y catedrales” en Espacio Incaa