La vigencia absoluta después de los 70

HBO Max jugó fuerte el fin de semana, juntando en una misma ventana de lanzamiento el estreno de dos de sus series más exitosas: “Hacks” (quinta y última temporada) y “Euphoria” (la tercera; casi con seguridad no habrá una cuarta). Se entiende que el epílogo de “Euphoria” esté en el horizonte inminente, teniendo en cuenta la condición de estrellas que alcanzaron sus protagonistas. ¿Quién hubiera supuesto hace siete años, cuando todo empezó, el lugar que ocupan hoy Zendaya, Sydney Sweeney, Maude Apatow y Jacob Elordi en la constelación de Hollywood?