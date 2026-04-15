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La vigencia absoluta después de los 70
JEAN SMART. La multipremiada protagonista de “Hacks”. JEAN SMART. La multipremiada protagonista de “Hacks”.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 8 Hs

HBO Max jugó fuerte el fin de semana, juntando en una misma ventana de lanzamiento el estreno de dos de sus series más exitosas: “Hacks” (quinta y última temporada) y “Euphoria” (la tercera; casi con seguridad no habrá una cuarta). Se entiende que el epílogo de “Euphoria” esté en el horizonte inminente, teniendo en cuenta la condición de estrellas que alcanzaron sus protagonistas. ¿Quién hubiera supuesto hace siete años, cuando todo empezó, el lugar que ocupan hoy Zendaya, Sydney Sweeney, Maude Apatow y Jacob Elordi en la constelación de Hollywood?

Pero tal vez vamos a extrañar mucho más a Deborah Vance, el formidable personaje que construyó Jean Smart para hacer de “Hacks” un fenómeno que le permitió acumular Emmys y Globos de Oro como si fueran caramelos. Todo después de cumplir los 70, lo que implica un poderoso mensaje a una industria acostumbrada a ensalzar la eterna juventud y a reservar a las actrices “mayores” roles por lo general secundarios.

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Smart encarna a una diva de la comedia que mantiene su vigencia contra viento y marea, secundada por Ava Daniels (Hannah Einbinder), más escudera que guionista de sus shows a esta altura de la historia. Un contrapunto que -seguramente para horror de ambas- cuenta con los tironeos típicos de una relación madre-hija. La temporada final de “Hacks” propone la definitiva batalla de Deborah Vance por imponer su legado. Entre el público lo logró hace rato.

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