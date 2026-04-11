Eva De Dominici, cada vez más cerca de Hollywood: podría sumarse a la nueva saga de Superman

Resumen para apurados
- Eva De Dominici es finalista para interpretar a la villana Máxima en Superman: Man of Tomorrow, de James Gunn, tras realizar pruebas de cámara en Atlanta para el nuevo filme de DC.
- La argentina compite con Adria Arjona por el papel de la reina de Almerac. El proyecto, parte de la renovación del universo DC, tiene previsto su estreno mundial en julio de 2027.
- Este rol consolidaría la carrera internacional de De Dominici en Hollywood. Su elección marcaría un hito para el talento argentino en las franquicias de superhéroes más importantes.
El crecimiento internacional de Eva De Dominici sigue dando pasos firmes. Según informaron medios especializados como The Hollywood Reporter y Variety, la actriz argentina está en la instancia final de selección para un papel relevante en la secuela de la nueva saga de Superman, dirigida por James Gunn, que tiene previsto su estreno mundial para el 9 de julio de 2027.
La posibilidad de sumarse a una de las franquicias más importantes del cine de superhéroes marcaría un salto clave en su carrera, consolidando su proyección dentro de la industria de Hollywood.
El personaje, la competencia y el misterio en torno al casting
De Dominici compite por el rol de Máxima, una poderosa villana del universo de DC Comics. Se trata de la reina guerrera del planeta Almerac, un personaje con fuerza sobrehumana y habilidades psíquicas que, en las historias, llega a la Tierra con el objetivo de encontrar en Superman a su pareja ideal, lo que desencadena conflictos y enfrentamientos.
El proceso de casting se desarrolla en Atlanta y reúne a otras tres actrices que también buscan el papel: Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten. Todas ya habrían realizado pruebas de cámara bajo la supervisión de Gunn, quien lidera una renovación integral del universo cinematográfico de DC.
Aunque la actriz mantiene reserva por cuestiones contractuales, algunos indicios despertaron expectativas entre los fanáticos. Uno de ellos fue que el propio James Gunn comenzó a seguirla en redes sociales, un gesto que suele anticipar anuncios oficiales. En tanto, en recientes apariciones públicas, De Dominici evitó confirmar su participación, pero dejó ver su interés por formar parte de producciones de esta magnitud.
Superman: cómo es Máxima, el personaje al que aspira Eva De Dominici
La nueva entrega de Superman continúa tomando forma con el regreso de figuras centrales y la incorporación de personajes clásicos del universo de DC Comics. La secuela volverá a contar con David Corenswet en el papel de Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor, dos protagonistas que, según la sinopsis oficial, deberán dejar de lado sus diferencias para enfrentar una amenaza mayor.
El villano en cuestión será Brainiac, uno de los antagonistas más emblemáticos de la saga, cuya aparición pondrá en riesgo la seguridad de la Tierra. En este contexto, también se prevé el regreso de Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Wendell Pierce, Isabela Merced y Maria Gabriela de Faria en sus respectivos roles. A ellos se suma Aaron Pierre, quien retomará su interpretación de John Stewart, el Linterna Verde, personaje que también tendrá presencia en la serie Linternas de HBO prevista para estrenarse este año.
En paralelo, crece la expectativa en torno al personaje de Máxima, al que aspira Eva De Dominici. Esta figura fue creada por Roger Stern y George Pérez y apareció por primera vez en 1989 en Action Comics n.º 645. Dentro del universo narrativo, es la reina del planeta Almerac y se distingue por su poder, su carácter dominante y su interés en Superman, a quien considera clave para asegurar su linaje.
A lo largo de las historias, Máxima se ha consolidado como un personaje complejo, con una moral ambigua que la ubica entre el rol de antagonista y un vínculo más cercano con el superhéroe. Esa dualidad es uno de los elementos que la convierten en una figura atractiva para el desarrollo cinematográfico y en una pieza relevante dentro de la nueva etapa de la franquicia.