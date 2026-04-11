Eva De Dominici, cada vez más cerca de Hollywood: podría sumarse a la nueva saga de Superman

El villano en cuestión será Brainiac, uno de los antagonistas más emblemáticos de la saga, cuya aparición pondrá en riesgo la seguridad de la Tierra. En este contexto, también se prevé el regreso de Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Wendell Pierce, Isabela Merced y Maria Gabriela de Faria en sus respectivos roles. A ellos se suma Aaron Pierre, quien retomará su interpretación de John Stewart, el Linterna Verde, personaje que también tendrá presencia en la serie Linternas de HBO prevista para estrenarse este año.