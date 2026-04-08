Opinión› LETRAS Cuatro países, cuatro genocidios Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas AustraliaSudáfricaPremio Nobel de LiteraturaPatagoniaArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El tucumano Albornoz brilló en la épica victoria de Toulon y lo metió en cuartos de la Champions Cup Lo más popular Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio” Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas Cartas de lectores: semana santa de 1987 Cartas de lectores: oportunidad