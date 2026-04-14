De La Masía a Inter Miami: quién es Guillermo Hoyos, el DT que reemplaza a Mascherano y dirigirá a Messi

Sin embargo, uno de los aspectos que más peso tiene en su designación es su vínculo con Lionel Messi. Hoyos fue uno de los primeros formadores del capitán argentino en sus inicios en el Barcelona, cuando el rosarino recién daba sus primeros pasos en La Masía. El propio Messi lo ha destacado públicamente como una figura clave en su desarrollo, reconociendo su influencia en los primeros años de su carrera.