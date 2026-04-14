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De La Masía a Inter Miami: quién es Guillermo Hoyos, el DT que reemplaza a Mascherano y dirigirá a Messi

El ex director deportivo del club asumirá el mando del primer equipo y debutará este sábado, en medio de una reconfiguración interna y con el respaldo de Lionel Messi.

Guillermo Hoyos, el DT de Inter Miami, dirigió el Barcelona B, donde conoció a Lionel Messi. Guillermo Hoyos, el DT de Inter Miami, dirigió el Barcelona "B", donde conoció a Lionel Messi.
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Guillermo Hoyos reemplaza interinamente a Javier Mascherano como DT del Inter Miami. El exdirector deportivo debutará este sábado ante Colorado en la MLS tras la salida del Jefecito.
  • Hoyos fue formador de Messi en La Masía y se desempeñaba como director deportivo del club. Su nombramiento busca estabilidad interna mientras se busca un técnico definitivo.
  • La designación aprovecha la cercanía de Hoyos con Messi para sostener el proyecto deportivo. El club reestructuró su organigrama con Alberto Marrero como nuevo director deportivo.
Resumen generado con IA

Tras la salida de Javier Mascherano, Inter Miami no perdió tiempo y anunció a su reemplazante inmediato: Guillermo Hoyos, quien ya formaba parte de la estructura del club y ahora asumirá el desafío de conducir al primer equipo de manera interina.

La elección no es casual. Hoyos cuenta con más de dos décadas de experiencia en el fútbol profesional, tanto como jugador como entrenador. Surgido de Banfield, tuvo un paso por Boca, donde se consagró campeón de la Supercopa a fines de los años 80. Ya en su etapa como DT, desarrolló una carrera extensa con pasos por Argentina, México, Chile, Grecia y Chipre, además de haber dirigido a la selección de Bolivia.

Sin embargo, uno de los aspectos que más peso tiene en su designación es su vínculo con Lionel Messi. Hoyos fue uno de los primeros formadores del capitán argentino en sus inicios en el Barcelona, cuando el rosarino recién daba sus primeros pasos en La Masía. El propio Messi lo ha destacado públicamente como una figura clave en su desarrollo, reconociendo su influencia en los primeros años de su carrera.

Hasta este movimiento, Hoyos se desempeñaba como director deportivo del club y también tenía un rol activo en la formación de juveniles, supervisando el crecimiento integral del proyecto futbolístico de las “Garzas”. Ahora, su función cambia radicalmente: tomará las riendas del plantel profesional por tiempo indefinido, mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un entrenador definitivo.

Su debut será inmediato. Este sábado, Inter Miami visitará a Colorado por la MLS, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa para el equipo, en medio de un proceso de transición.

La promoción de Hoyos también generó una reconfiguración interna. Alberto Marrero, quien se desempeñaba como director de fútbol, asumirá el rol de director deportivo que dejó vacante el nuevo entrenador. Con estos movimientos, el club busca mantener la estabilidad institucional tras la salida de Mascherano.

Así, Inter Miami apuesta por una solución interna, con un perfil experimentado y cercano a su principal figura. Un cambio que no solo responde a la urgencia, sino también a la necesidad de sostener un proyecto que gira, en gran medida, alrededor de Messi.

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