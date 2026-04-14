Sorpresa en Inter Miami: las razones por las Javier Mascherano le puso punto final a su ciclo como DT

Resumen para apurados
- Javier Mascherano renunció como DT del Inter Miami en EE.UU. por motivos personales, según informó el club oficialmente, cerrando su etapa al frente del equipo de Lionel Messi.
- Tras lograr el primer título en la historia del club, el ex capitán argentino agradeció a la dirigencia y jugadores, destacando el esfuerzo colectivo y el apoyo de la hinchada.
- Esta renuncia obliga al Inter Miami a buscar un nuevo líder para el proyecto de Lionel Messi. La partida del santafesino marca el fin de una etapa clave para el club en la MLS.
La decisión sorprendió al mundo del fútbol y revolucionó Inter Miami: Javier Mascherano dejó de ser el entrenador del primer equipo. A través de un comunicado oficial, la institución informó que el ex capitán de la selección argentina dejó su cargo por motivos personales, poniendo fin a su ciclo al frente del conjunto que tiene a Lionel Messi como figura estelar.
"Jefecito" se despidió con un mensaje cargado de gratitud y emoción. “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF”, expresó en el escrito difundido por el club.
Mascherano también agradeció la confianza de la dirigencia y el compromiso de quienes integran la institución. “Ante todo, me gustaría agradecer al club por la confianza que depositaron en mí; a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, y especialmente a los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables”, destacó.
El entrenador dedicó además unas palabras a los hinchas y a su entorno más cercano. “Quiero dar las gracias a los fans y a mi familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos”, señaló.
Mascherano dejó en claro su cariño por Inter Miami
Durante su gestión, el equipo alcanzó logros importantes, entre ellos la obtención de un título que marcó un hito en la historia del club. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella. Dondequiera que esté, seguiré deseando lo mejor al club. No tengo ninguna duda de que continuará logrando éxitos”, concluyó.
De esta manera, Inter Miami inicia una nueva etapa tras la salida de uno de los nombres más influyentes del fútbol argentino reciente.