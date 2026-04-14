Sorpresa en Inter Miami: las razones por las Javier Mascherano le puso punto final a su ciclo como DT

Mascherano también agradeció la confianza de la dirigencia y el compromiso de quienes integran la institución. “Ante todo, me gustaría agradecer al club por la confianza que depositaron en mí; a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, y especialmente a los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables”, destacó.