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Cuánto cuestan los pasajes de Aerolíneas Argentinas para ir a Estados Unidos en el Mundial 2026

Esta iniciativa destaca por ofrecer tarifas competitivas y una operatividad descentralizada, lo cual beneficia directamente a los viajeros de las distintas provincias.

Cuánto cuestan los pasajes de Aerolíneas Argentinas para ir a Estados Unidos en el Mundial 2026 Mundial
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos a EE. UU. para el Mundial 2026, con tarifas desde u$s686 para que los hinchas acompañen a la Selección en sedes clave a partir de junio.
  • La iniciativa ofrece tarifas competitivas y una operatividad descentralizada desde provincias como Córdoba y Tucumán, con rutas directas a las sedes donde jugará el equipo nacional.
  • Debido a la cercanía del evento, la empresa estima un incremento masivo en las reservas, buscando asegurar la presencia de la hinchada y optimizar la logística para el torneo.
Resumen generado con IA

Faltan poco para el inicio de la Copa del Mundo, los torneos comienzan a partir del 11 de junio. En ese contexto Aerolíneas Argentinas presentó una oferta especial de vuelos destinada a los seguidores del equipo nacional. Esta iniciativa destaca por ofrecer tarifas competitivas y una operatividad descentralizada, lo cual beneficia directamente a los viajeros de las distintas provincias. 

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Con este esquema los pasajeros del interior cuentan con la posibilidad de volar hacia los Estados Unidos sin la obligación de realizar escalas en la ciudad de Buenos Aires. La planificación incluye rutas directas hacia ciudades clave como Kansas y Dallas, programadas específicamente para coincidir con los días de los encuentros deportivos. 

Cuánto cuestan los pasajes de Aerolíneas Argentinas para ir a Estados Unidos en el Mundial 2026

La placa informativa difundida por la empresa detalla los valores finales para los principales destinos de la Selección. Cabe destacar que estos precios ya incluyen los impuestos nacionales:

  • A Miami: Desde u$s686. Las salidas están disponibles desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán.
  • A Kansas y Dallas: Desde u$s1.863. En este caso, la promoción aplica para vuelos desde Buenos Aires.

El propósito central de la compañía radica en establecer una logística ágil que garantice la presencia de la hinchada en los estadios durante la cita mundialista. Los boletos con tarifas especiales ya están al alcance del público en los canales de venta oficiales. Debido a la proximidad del evento, la empresa prevé un incremento masivo en las reservas durante los próximos días, consolidando así el operativo diseñado para acompañar el camino de la selección nacional.

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