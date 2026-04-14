Cuánto cuestan los pasajes de Aerolíneas Argentinas para ir a Estados Unidos en el Mundial 2026

El propósito central de la compañía radica en establecer una logística ágil que garantice la presencia de la hinchada en los estadios durante la cita mundialista. Los boletos con tarifas especiales ya están al alcance del público en los canales de venta oficiales. Debido a la proximidad del evento, la empresa prevé un incremento masivo en las reservas durante los próximos días, consolidando así el operativo diseñado para acompañar el camino de la selección nacional.