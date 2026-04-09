La selección argentina confirmó sus últimos amistosos antes del Mundial 2026

Sin embargo, el duelo que acapara mayor atención es el del 9 de junio ante Islandia. El escenario será el Jordan-Hare Field, un estadio que en sus 87 años de vida albergará por primera vez un partido internacional de fútbol. Para Argentina, enfrentar a los europeos trae el recuerdo de aquel debut amargo en Rusia 2018, donde el empate 1-1 y el penal que Halldórsson le atajó a Lionel Messi marcaron el inicio de un camino sinuoso. Esta vez, el contexto es otro: con el capitán a la cabeza y un grupo consolidado, la Selección busca exorcizar aquel antecedente.