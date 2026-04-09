La selección argentina confirmó sus últimos amistosos antes del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La selección argentina de Lionel Scaloni enfrentará a Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio en EE. UU. como preparación final antes del inicio del Mundial 2026.
- Los partidos serán en Texas y Alabama con la lista de convocados definida. Se busca ajustar el equipo titular y revertir el amargo antecedente del empate ante Islandia en 2018.
- Estos duelos cierran la preparación para defender la corona. Tras la gira, el equipo debutará el 16 de junio ante Argelia, iniciando el camino para revalidar el título mundial.
La cuenta regresiva para la cita máxima entró en su etapa definitiva. Con la mira puesta en la defensa de la corona, la selección argentina ya tiene diagramada su hoja de ruta final antes de que la pelota empiece a rodar de manera oficial. El equipo de Lionel Scaloni disputará sus últimos dos encuentros amistosos en suelo estadounidense: el 6 de junio se medirá ante Honduras en Texas y, tres días más tarde, cerrará su preparación frente a Islandia en Alabama.
Estos compromisos no serán meras exhibiciones. Scaloni afrontará ambos duelos con la lista definitiva de convocados ya cerrada (el plazo de entrega es el 30 de mayo), lo que convierte a estos partidos en el banco de pruebas final para ajustar piezas, aceitar el funcionamiento colectivo y definir el "11" que saltará a la cancha en el debut mundialista.
Los escenarios y el factor histórico
El primer test será en el Kyle Field de College Station, donde la "Albiceleste" buscará estirar su paternidad ante el combinado hondureño. El historial es contundente: Argentina ganó los tres enfrentamientos previos (3-1 en 2003, 1-0 en 2016 y 3-0 en 2022).
Sin embargo, el duelo que acapara mayor atención es el del 9 de junio ante Islandia. El escenario será el Jordan-Hare Field, un estadio que en sus 87 años de vida albergará por primera vez un partido internacional de fútbol. Para Argentina, enfrentar a los europeos trae el recuerdo de aquel debut amargo en Rusia 2018, donde el empate 1-1 y el penal que Halldórsson le atajó a Lionel Messi marcaron el inicio de un camino sinuoso. Esta vez, el contexto es otro: con el capitán a la cabeza y un grupo consolidado, la Selección busca exorcizar aquel antecedente.
El calendario del campeón
La logística final todavía no fue confirmada oficialmente por la AFA, pero los tiempos son ajustados. Tras el cierre de la gira en Alabama, la delegación tendrá apenas una semana para instalarse y enfocarse en el 16 de junio, día del debut en la Copa del Mundo frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Para los fanáticos que planean acompañar al equipo en esta gira previa, las entradas para ambos encuentros ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial Road to 26. Con las ilusiones a flor de piel y la chapa de vigente campeón del mundo, Argentina inicia el tramo final de un sueño que busca repetirse.