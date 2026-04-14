Piden la detención de las mujeres que agredieron a otra en un partido de hockey

LA VÍCTIMA. Así quedó la mujer agredida. La imagen se viralizó en las redes sociales.
Resumen para apurados
- El abogado de una mujer agredida en un partido de hockey infantil en Tucumán solicitó la detención de las atacantes tras ratificar la denuncia por la gravedad del hecho.
- El ataque ocurrió frente a menores durante un torneo. La víctima ratificó su presentación judicial contra la exmujer de su pareja, tras sufrir lesiones que se viralizaron en redes.
- El pedido de detención busca sentar un precedente contra la violencia en ámbitos deportivos familiares y garantizar medidas de protección ante la gravedad de la agresión física.
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