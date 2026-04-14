Secciones
Seguridad

Piden la detención de las mujeres que agredieron a otra en un partido de hockey

La denunciante ratifica su presentación en Tribunales mientras su abogado solicita medidas urgentes por la gravedad del ataque, ocurrido en presencia de niños y otros padres.

LA VÍCTIMA. Así quedó la mujer agredida. La imagen se viralizó en las redes sociales. LA VÍCTIMA. Así quedó la mujer agredida. La imagen se viralizó en las redes sociales.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado de una mujer agredida en un partido de hockey infantil en Tucumán solicitó la detención de las atacantes tras ratificar la denuncia por la gravedad del hecho.
  • El ataque ocurrió frente a menores durante un torneo. La víctima ratificó su presentación judicial contra la exmujer de su pareja, tras sufrir lesiones que se viralizaron en redes.
  • El pedido de detención busca sentar un precedente contra la violencia en ámbitos deportivos familiares y garantizar medidas de protección ante la gravedad de la agresión física.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Denuncian que una mamá agredió a la novia de su ex durante un partido de infantiles de hockey en Tucumán

Denuncian que una mamá agredió a la novia de su ex durante un partido de infantiles de hockey en Tucumán

Lo más popular
Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
1

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
2

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta
4

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
5

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento
6

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Más Noticias
“Fueron cinco meses de horror”: el desgarrador testimonio del padre de Ángel, el nene asesinado en Comodoro

“Fueron cinco meses de horror”: el desgarrador testimonio del padre de Ángel, el nene asesinado en Comodoro

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario

El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario

Lucha contra las drogas en Tucumán: piden cambios en la ley de narcomenudeo

Lucha contra las drogas en Tucumán: piden cambios en la ley de narcomenudeo

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Comentarios