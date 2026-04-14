Agresión y escándalo en un partido infantil de hockey: "en 20 años no recuerdo un hecho con este nivel de violencia”
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Resumen para apurados
- María Luisa Santamarina, titular del hockey tucumano, repudió los graves incidentes entre adultos ocurridos recientemente durante un torneo infantil realizado en la provincia.
- El incidente ocurrió cuando padres de los jugadores protagonizaron agresiones físicas. La dirigencia destacó que no se registraban hechos de tal magnitud en los últimos 20 años.
- La justicia analiza detenciones para las involucradas. El hecho impulsa un debate urgente sobre la conducta de los padres y la protección del ambiente en el deporte infantil.
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