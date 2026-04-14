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Agresión y escándalo en un partido infantil de hockey: "en 20 años no recuerdo un hecho con este nivel de violencia”

María Luisa Santamarina, presidenta de la Asociación Tucumana Amateur de Hockey, repudió lo sucedido y habló sobre el rol de los mayores. “Los chicos van a divertirse y los adultos lo terminan arruinando”, dijo.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • María Luisa Santamarina, titular del hockey tucumano, repudió los graves incidentes entre adultos ocurridos recientemente durante un torneo infantil realizado en la provincia.
  • El incidente ocurrió cuando padres de los jugadores protagonizaron agresiones físicas. La dirigencia destacó que no se registraban hechos de tal magnitud en los últimos 20 años.
  • La justicia analiza detenciones para las involucradas. El hecho impulsa un debate urgente sobre la conducta de los padres y la protección del ambiente en el deporte infantil.
Resumen generado con IA
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