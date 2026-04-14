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Crisis edilicia

Clausuraron el edificio del TOF por riesgo de incendio o electrocución

Un informe de EDET obligó a la presidenta del Tribunal a tomar la determinación hasta que se realicen los trabajos correspondientes.

El edificio está ubicado en la esquina de Crisóstoma Álvarez y Chacabuco. El edificio está ubicado en la esquina de Crisóstoma Álvarez y Chacabuco.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La jueza Carina Farías clausuró este martes el Tribunal Oral Federal de Tucumán ante un riesgo inminente de incendio y electrocución provocado por fallas eléctricas y lluvias.
  • Un informe técnico de EDET alertó sobre el deterioro estructural y anegamientos en el subsuelo. La medida suspende la actividad presencial para unos 60 trabajadores de la sede.
  • La clausura por tiempo indeterminado afecta el desarrollo de juicios y reaviva el debate sobre la crisis edilicia de la Justicia Federal, mientras rige un esquema de contingencia.
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