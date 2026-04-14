Todo sobre la AUH de abril: sumas del aumento, Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días

En cuanto a los valores vigentes, la Asignación Universal por Hijo se fija en un total de $136.666, aunque el cobro mensual efectivo representa el 80% de dicha cifra, equivalente a $109.332,80. El porcentaje restante queda bajo custodia de la entidad hasta la entrega de la Libreta AUH, momento en que se liquida el acumulado en un solo pago. Por otro lado, la asignación para hijos con discapacidad escala a $445.003, mientras que en el esquema de trabajadores registrados, el primer rango de ingresos percibe $68.341 por hijo y $222.511 en casos de discapacidad.