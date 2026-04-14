Todo sobre la AUH de abril: sumas del aumento, Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días

Resumen para apurados
- La Anses confirmó un aumento del 2,9% en la AUH para abril de 2026 en Argentina, basado en la inflación de febrero para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios.
- El ajuste se aplica por el Decreto 274/24 según el IPC del Indec. Los titulares cobrarán $109.332 netos, mientras que los montos de la Tarjeta Alimentar permanecerán congelados.
- Esta actualización busca mitigar el impacto inflacionario en sectores vulnerables. El calendario de pagos inicia el 10 de abril y se distribuirá según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un incremento del 2,9% para el mes de abril de 2026. Esta actualización surge directamente del análisis de los índices de inflación proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La medida busca ajustar los montos de las diversas prestaciones para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la evolución de los precios en el mercado interno.
Dentro de los sectores beneficiados por esta suba, destaca el grupo de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este soporte financiero tiene como meta principal asistir a familias en condiciones de vulnerabilidad social, asegurando que los niños y adolescentes cuenten con las garantías necesarias para ejercer sus derechos básicos.
Monto de la AUH de ANSES
Este mes, las asignaciones familiares experimentan una suba del 2,9% en concordancia con el registro inflacionario de febrero reportado por el INDEC. Tal ajuste responde a la aplicación del Decreto 274/24, marco normativo que desde el año pasado establece la movilidad de los beneficios sociales. Bajo este sistema, los incrementos se calculan tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago, permitiendo que las prestaciones sigan la evolución del costo de vida.
En cuanto a los valores vigentes, la Asignación Universal por Hijo se fija en un total de $136.666, aunque el cobro mensual efectivo representa el 80% de dicha cifra, equivalente a $109.332,80. El porcentaje restante queda bajo custodia de la entidad hasta la entrega de la Libreta AUH, momento en que se liquida el acumulado en un solo pago. Por otro lado, la asignación para hijos con discapacidad escala a $445.003, mientras que en el esquema de trabajadores registrados, el primer rango de ingresos percibe $68.341 por hijo y $222.511 en casos de discapacidad.
- Población alcanzada: El beneficio está disponible para quienes reciben la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más con Pensiones No Contributivas (PNC).
- Uso del beneficio: Los fondos se destinan únicamente a la compra de alimentos y bebidas sin alcohol, quedando prohibida la extracción de efectivo o la compra de otros artículos.
- Actualización de montos: A diferencia de las asignaciones, este monto permanece congelado desde el año pasado y no percibe el aumento actual.
- Escala de pagos según cantidad de hijos:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
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- DNI terminados en 4: 16 de abril
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- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril