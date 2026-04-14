Guía de cobro del Fondo de Desempleo: formas de pago y trámites de Anses

Paso a paso: cómo cobrar el fondo de desempleo de Anses

Anses gestiona el pago mensual de esta prestación mediante la apertura automática de una Caja de Ahorros de la Seguridad Social en una entidad bancaria habilitada. Este procedimiento elimina la necesidad de gestiones adicionales por parte del titular, quien simplemente debe acudir a la sucursal asignada para finalizar el registro. Durante la etapa inicial, la falta de una tarjeta de débito física no impide el acceso a los fondos, ya que existe la posibilidad de retirar el dinero directamente por ventanilla presentando el Documento Nacional de Identidad.