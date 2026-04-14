Guía de cobro del Fondo de Desempleo: formas de pago y trámites de Anses

Resumen para apurados
- ANSES regula en Argentina el cobro del Fondo de Desempleo para trabajadores despedidos sin causa, mediante depósitos automáticos en cuentas bancarias según el calendario oficial.
- El organismo abre automáticamente una cuenta de seguridad social. Los beneficiarios pueden retirar el dinero por ventanilla con DNI o mediante tarjeta de débito tras su entrega.
- El trámite debe iniciarse en 90 días para evitar descuentos. Este sistema garantiza previsibilidad financiera y fomenta la bancarización de los sectores laborales vulnerables.
El Fondo de Desempleo de Anses representa un soporte fundamental para aquellas personas que cesaron sus actividades laborales bajo dependencia por causas ajenas a su voluntad. Tras obtener la aprobación de esta ayuda económica, surge habitualmente la incertidumbre sobre la modalidad de percepción de los fondos y los sitios de acreditación disponibles. Frente a este escenario, la entidad dispone de un sistema automatizado que facilita el acceso al dinero, adaptándose a las diversas realidades financieras de cada beneficiario.
Para quienes ya poseen una cuenta bancaria, el depósito se realiza de forma directa, mientras que aquellos individuos sin bancarizar cuentan con alternativas específicas para retirar el monto asignado. El organismo nacional estructura este procedimiento de manera sencilla y organizada, asegurando que cada titular reciba la prestación en tiempo y forma. Todas estas gestiones se rigen estrictamente por el cronograma oficial de pagos, lo cual permite una planificación clara para el retiro de los haberes sin complicaciones administrativas adicionales.
Paso a paso: cómo cobrar el fondo de desempleo de Anses
Anses gestiona el pago mensual de esta prestación mediante la apertura automática de una Caja de Ahorros de la Seguridad Social en una entidad bancaria habilitada. Este procedimiento elimina la necesidad de gestiones adicionales por parte del titular, quien simplemente debe acudir a la sucursal asignada para finalizar el registro. Durante la etapa inicial, la falta de una tarjeta de débito física no impide el acceso a los fondos, ya que existe la posibilidad de retirar el dinero directamente por ventanilla presentando el Documento Nacional de Identidad.
Tras la entrega del plástico, el beneficiario dispone de total libertad para realizar extracciones en cajeros automáticos, efectuar compras en comercios o gestionar sus movimientos a través de canales digitales. En situaciones donde la persona ya poseía una cuenta vinculada a beneficios anteriores, el organismo suele utilizar dicha estructura o transformarla en una cuenta de seguridad social específica. Este mecanismo garantiza que el flujo de capital se mantenga estable y bajo las normativas vigentes del calendario de pagos oficial.
- Plazo de solicitud: El trámite debe iniciarse en un periodo de 90 días hábiles tras el despido o fin del contrato. Superar este lapso conlleva el descuento de un día de prestación por cada día hábil de demora.