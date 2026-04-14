En 2017 una galleta de la fortuna predijo el viaje a la Luna del Artemis II y la NASA lo confirmó

Resumen para apurados
- La NASA confirmó que un mensaje de una galleta de la fortuna recibido por el astronauta Reid Wiseman en 2017 predijo su reciente viaje a la Luna como capitán de la misión Artemis II.
- Wiseman compartió en 2017 la frase 'una visita a un extraño lugar te traerá una perspectiva renovada'. Tras la misión actual, la agencia espacial validó el presagio en redes sociales.
- El éxito de Artemis II y su repercusión mediática refuerzan los objetivos de la NASA para establecer bases permanentes en la Luna y planificar la futura exploración humana de Marte.
Hace nueve años, cuando todavía la misión Artemis II era un incipiente sueño que buscaba tomar forma, el mundo desconocía lo que sería una revolucionaria empresa de la humanidad. Pero un mensaje genérico, de esos que anuncian la suerte a futuro, ya había anunciado a uno de los pilotos que el viaje a la Luna se haría realidad.
La misión Artemis II partió el 1 de abril desde la Tierra y se mantuvo más de 10 días en el espacio exterior. El objetivo principal: rodear la Luna para estudiarla y hacer observaciones sin precedentes. Aunque ya estaba entre sus sueños, Reid Wiseman, el capitán de la misión, no tenía tan en claro lo que representaría Artemis II. Pero una galleta de la fortuna había anticipado claramente lo que sucedería con su vida a futuro.
Quién es Reid Wiseman, el capitán de Artemis II
Reid Wiseman tiene actualmente 50 años. Además de haber sido el capitán de la expedición alrededor de la Luna, fue uno de los mayores de la tripulación. Es máster en Ingeniería de Sistemas, recibido en la Universidad Johns Hopkins, y antes de unirse a la NASA fue aviador naval y piloto de pruebas de la Armada de Estados Unidos.
En 2009 fue seleccionado entre 3500 personas para iniciar el entrenamiento como astronauta en la NASA. En 2014 entrenó en la Estación Espacial Internacional durante seis meses. Entonces, estaba casado con Carroll, la mujer con quien tuvo dos hijas, una enfermera que falleció a temprana edad a causa de un cáncer.
La galleta de la fortuna del capitán de Artemis II
En 2017 Wiseman recibió algo que no sabía que era una especie de premonición o enorme casualidad. En su cuenta de X –entonces Twitter–, @astro_reid, había publicado una fotografía de un pequeño papel. No más de 10 centímetros de largo por tres de ancho. “Elijo creer en esta suerte que recibí hoy. Quizás la Luna o un viaje a Marte”, escribió junto al mensaje de la galleta de la fortuna.
“Una visita a un extraño lugar te traerá una perspectiva renovada”, decía el mensaje de 2017. Además, tenía los números de la suerte 47, 31, 22, 9, 19 y 35. La NASA, este 7 de abril, citó la publicación para marcar las tareas cumplidas por Wiseman en relación a la adivinación. “Lugar extraño, check”, escribieron desde la cuenta oficial de la agencia espacial y agregaron: “Nueva perspectiva, triple check”.