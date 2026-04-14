En 2017 una galleta de la fortuna predijo el viaje a la Luna del Artemis II y la NASA lo confirmó

La misión Artemis II partió el 1 de abril desde la Tierra y se mantuvo más de 10 días en el espacio exterior. El objetivo principal: rodear la Luna para estudiarla y hacer observaciones sin precedentes. Aunque ya estaba entre sus sueños, Reid Wiseman, el capitán de la misión, no tenía tan en claro lo que representaría Artemis II. Pero una galleta de la fortuna había anticipado claramente lo que sucedería con su vida a futuro.